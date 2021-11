(Québec) Radio-Canada entend mener des vérifications à l’interne afin de comprendre comment elle a pu erronément déclarer Marie-Josée Savard mairesse de Québec, un cafouillage qui a entraîné à un discours de victoire prématuré et s’est conclu par l’élection de Bruno Marchand.

Gabriel Béland La Presse

« On comprend que c’est une situation malheureuse pour Madame Marie-Josée Savard et son entourage. Et nous en sommes désolés », a réagi la directrice l’information, Luce Julien, dans une déclaration transmise à La Presse.

Radio-Canada a été le premier média à déclarer Mme Savard gagnante dimanche soir. Il était très tôt dans la soirée, vers 20 h 30, et moins de 300 des 1502 boîtes de scrutin avaient été dépouillées. Mme Savard bénéficiait toutefois d’une confortable avance.

TVA a rapidement emboîté le pas, de même que les médias écrits, comme Le Devoir et La Presse. À noter que les médias écrits s’appuient en bonne partie sur les grands réseaux de télévision qui ont d’importantes ressources consacrées à ces décisions tout au long de la soirée.

Mme Savard a ensuite livré un discours de victoire dans une salle de Québec, entourée de son équipe, qui a été télédiffusé. Sauf que Bruno Marchand n’a cessé de remonter par la suite. Il l’a finalement emporté par 834 voix tard dans la nuit.

Comment Radio-Canada a pu ainsi se fourvoyer ? Quelle est la méthode utilisée pour déclarer élus des candidats alors que le dépouillement a toujours lieu ? Personne chez le diffuseur public n’était disponible pour une entrevue lundi matin.

« Notre bureau de décision a suivi le processus habituel rigoureusement. Nous allons chercher les réponses à toutes nos questions pour expliquer ce qui a pu se passer, continue Luce Julien. Nous allons communiquer au public les explications dès que nous en aurons fait la lumière. »

TVA n’avait toujours pas répondu à La Presse au moment de mettre en ligne.