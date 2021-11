(Québec) Le PDG d’Air Canada Michael Rousseau ne s’est pas fait d’amis à l’Assemblée nationale en disant qu’il ne parle pas le français et n’a aucune intention de l’apprendre : le PLQ et QS demandent sa démission, et le PQ réclame des excuses et la suspension d’une aide publique de 6 milliards au transporteur aérien.

Charles Lecavalier La Presse

« Il faudrait qu’il quitte, qu’il démissionne », a lancé la députée de QS Ruba Ghazal en point de presse jeudi à l’Assemblée nationale.

La veille, M. Rousseau a semé la consternation en affirmant qu’il ne parle pas le français et n’avait pas le temps de l’apprendre, même s’il vit dans la région de Montréal depuis 14 ans.

« Jusqu’à aujourd’hui, ce n’était pas un enjeu. Il y a des gens qui veulent en faire un enjeu, c’est leur affaire. Je ne suis pas un anti-francophone. Ma femme est francophone, ma mère est francophone, je vis à Saint-Lambert dans un environnement majoritairement francophone. Je n’ai tout simplement pas eu le temps de l’apprendre », a plus tard affirmé M. Rousseau en entrevue avec le chroniqueur de La Presse Jean-Philippe Décarie.

À Glasgow pour le sommet des Nations unies sur le climat, le premier ministre François Legault a réclamé des excuses.

Mais les partis d’oppositions ne sont pas en reste. Mme Ghazal a fait un lien direct avec son histoire personnelle. « Quand je suis arrivée au Québec, je ne parlais pas le français, ma famille ne parlait pas le français, comme beaucoup, beaucoup d’immigrants. Mais ils l’ont fait, l’effort. On s’en va dans un pays étranger, on apprend », a-t-elle lancé. « Il est là depuis longtemps, il nous dit que des membres de sa famille parlent le français, il ne le parle pas. Juste cette attitude-là est un symbole du monde des affaires », a-t-elle ajouté.

Loi 101

Le Parti libéral demande également le départ de M. Rousseau, ainsi qu’une application de la loi 101 à l’entreprise. « [M. Rousseau] s’est montré indigne de sa fonction, il a démontré un mépris pour tous ceux au Québec qui prennent le temps d’apprendre le français à leur arrivée et qui prennent des cours de français aujourd’hui, qui s’investissent dans le Québec qu’ils habitent. Je ne crois pas que M. Rousseau connait, comprend son rôle d’une entreprise de PDG qui est assujetti à la Loi sur les langues officielles », a lancé le député André Fortin.

Au Parti québécois, on juge que le problème est plus profond que la simple attitude de « Mike Rousseau ». « Des gars comme Mike Rousseau, il y en a plein, à Montréal, et le message qu’il envoie [mercredi] est épouvantable. Ça envoie le message aux nouveaux arrivants que c’est possible de faire sa vie en anglais à Montréal. », a dénoncé le député Pascal Bérubé.

Il demande des excuses et un engagement de sa part d’apprendre le français, ainsi que la suspension de l’entente de 6 milliards entre le gouvernement canadien et l’avionneur. « Quand vous serez respectueux du bilinguisme du fait français au Québec, vous aurez l’argent. Tant que vous serez un mauvais citoyen corporatif qui en a rien à cirer des francophones dans ce pays, oubliez l’argent », a lancé Pascal Bérubé.

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a ajouté que la loi 101 doit absolument s’appliquer aux entreprises à charte fédérale, comme Air Canada. « Mike Rousseau parle seulement anglais parce qu’Air Canada fonctionne seulement en anglais, point barre. […] Mike Rousseau va parler français quand la loi 101 va s’appliquer à Air Canada », a-t-il dit.