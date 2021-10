(Ottawa) La décision du Bureau de la régie interne (BRI) d’obliger les députés de la Chambre des communes à se faire pleinement vacciner passe mal au Parti conservateur.

Mélanie Marquis La Presse

L’opposition a mal digéré le verdict livré par mardi par l’organe décisionnel de la Chambre des communes. La politique stipule qu’à compter du 22 novembre prochain, soit le jour de l’ouverture de la 44e législature, personne ne pourra entrer dans un édifice de la cité parlementaire sans être pleinement vacciné.

« Nous encourageons tout le monde à se faire vacciner, mais nous n’acceptons pas que [des] députés réunis en secret décident lesquels des 338 députés venant d’être élus par les Canadiens peuvent entrer à la Chambre des communes pour représenter leurs électeurs », a dénoncé le whip du parti, Blake Richards.

Car « on peut assurer la santé et la sécurité au travail par la vaccination ou la démonstration du résultat négatif d’un récent test de dépistage rapide », a ajouté celui qui siège au BRI, et dont la formation refuse catégoriquement de divulguer le statut vaccinal de ses élus.

Le BRI est composé de neuf membres issus de chaque parti. Il est dirigé par l’actuel président de la Chambre des communes, le libéral Anthony Rota, et il se réunit à huis clos. Mardi soir, il a tranché : quiconque veut se présenter sur les lieux de la Chambre des communes devra être entièrement vacciné.

L’exigence s’appliquera aux députés et à leur personnel, aux employés des bureaux de recherche politique, aux employés de l’Administration, aux membres de la Tribune de la presse parlementaire, aux visiteurs d’affaires du Parlement, aux entrepreneurs et aux consultants, a-t-on énuméré par voie de communiqué.

Les libéraux, les néo-démocrates et les bloquistes sont tous favorables à la vaccination obligatoire des élus.

« On a toujours été critiques de l’opacité du bureau, mais on appuie la décision. C’est la bonne chose à faire pour assurer la santé et la sécurité, mais aussi pour montrer l’exemple. Si on demande aux fonctionnaires de se faire vacciner, on devrait le faire aussi », a argué le chef adjoint néo-démocrate, Alexandre Boulerice.

Retour du format hybride envisagé

Dans la foulée de l’annonce de la décision du BRI, le Parti libéral a affiché sa préférence pour un retour du Parlement en format hybride, lequel a « bien fonctionné » pendant la pandémie, selon ce qu’a indiqué un porte-parole du leader du gouvernement en Chambre, Pablo Rodriguez.

« On souhaite continuer à siéger de façon hybride et utiliser la technologie pour que le Parlement fonctionne bien. Ce format donne plus de flexibilité aux députés afin de mieux s’adapter à l’évolution de la pandémie », a-t-il exposé dans une déclaration écrite.

Chez les conservateurs, on s’y oppose bec et ongles. « Les Canadiens méritent un gouvernement qui est responsable devant ses électeurs, et c’est pourquoi, en aucune circonstance, les conservateurs ne vont soutenir un Parlement virtuel », a tranché Blake Richards.

Le Bloc québécois souhaite aussi un retour en personne dans l’enceinte au lieu du format hybride, en vertu duquel chaque parti envoie une délégation de députés à Ottawa, et les autres élus siègent virtuellement. Ils peuvent poser des questions, y répondre, et voter.

Dans le camp néo-démocrate, on se dit favorable à cette option, « à court terme », car « 338 personnes dans une salle, et leurs employés politiques, le personnel de la Chambre, on n’est peut-être pas rendu là », plaide Alexandre Boulerice, signalant que la quatrième vague ne s’est pas encore officiellement estompée.

Échange Trudeau-O’Toole

Le premier ministre Justin Trudeau s’entretient mercredi avec le chef conservateur Erin O’Toole pour mettre la table à l’ouverture des travaux parlementaires. La veille, il avait échangé avec le dirigeant bloquiste Yves-François Blanchet.

Le BRI n’a pas encore précisé comment le contrôle du statut vaccinal se ferait. « Les détails concernant la mise en œuvre de la décision sont en cours d’élaboration et seront communiqués au moment opportun », a-t-on signalé.

Un autre obstacle se dresse sur le chemin des députés qui ne sont pas adéquatement vaccinés : à compter du 30 octobre prochain, il faudra l’être pour monter à bord d’un avion ou d’un train. De quoi poser problème aux élus dont les circonscriptions sont éloignées.