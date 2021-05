(Québec) Les détails qui seront bientôt révélés sur le troisième lien feront fuir les appuis, croit Québec solidaire (QS).

Caroline Plante

La Presse Canadienne

Le gouvernement Legault doit rendre publique sa vision d’avenir pour le transport dans la grande région de Québec lundi, selon plusieurs médias.

En campagne électorale, la Coalition avenir Québec (CAQ) s’était engagée à entamer la construction d’un troisième lien routier entre Lévis et Québec d’ici l’automne 2022.

Or depuis presque trois ans, elle n’a jamais donné un seul détail sur les coûts, le tracé ou l’échéancier.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Sol Zanetti

Le député de QS dans Jean-Lesage, Sol Zanetti, croit qu’une fois le coût révélé, par exemple, les appuis au projet fondront comme neige au soleil.

Selon lui, les partisans du troisième lien vont voir « qu’avec cet argent-là, on serait capable de faire tant d’autres choses plus utiles et plus importantes ».

« Je pense que ça va faire chuter l’appui au projet », a déclaré M. Zanetti en point de presse à l’Assemblée nationale, jeudi.

Par ailleurs, ce n’est pas parce que le gouvernement annonce un projet que celui-ci va automatiquement se réaliser, a-t-il soutenu.

« Les détails qu’ils vont nous donner lundi vont juste donner des munitions supplémentaires aux opposants. […] Moi, j’ai bon espoir que ce projet-là n’arrive jamais. »