Politique

Agressions et harcèlement sexuels

Les députés doivent soutenir les victimes, dit Trudeau

(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau dit qu’il croit que ses propres députés libéraux et les politiciens de tous les partis doivent faire mieux pour créer des espaces plus sûrs pour les victimes d’agression et de harcèlement sexuels lorsqu’elles sont invitées à partager leurs expériences avec les comités parlementaires.