(Québec) La facture des maisons des aînés a explosé en raison de la surchauffe dans l’industrie de la construction et de l’ajout d’aménagements pour mieux répondre à une prochaine pandémie, défend la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais. Les coûts du projet phare de la CAQ doivent atteindre 2,6 milliards d’ici 2022-2023.

Fanny Lévesque

La Presse

La ministre Blais a été talonnée par le Parti libéral lors de l’étude des crédits sur la hausse importante de la facture associée à la construction de 46 maisons des aînés, qui doit se traduire par la création de 2600 nouvelles places à temps pour les élections de 2022. L’an dernier, le budget pour la réalisation était fixé à 1,5 milliard. Dans le dernier budget Girard, ces sommes atteignent 2,6 milliards d’ici 2022-2023.

« On va construire des vestiaires pour le personnel de la santé, ajouter des lavabos, des "SAS" pour que le personnel puisse se changer, on va agrandir les salles de repos », a énuméré la ministre. Les futurs bâtiments seront construits avec des matériaux « moins poreux » pour faciliter la désinfection rapide.

« Il n’y a personne qui peut nous reprocher d’ajouter des matériaux pour faire en sorte de protéger les personnes à l’intérieur que ce soient nos travailleurs de la santé ou nos personnes vulnérables. En plus, on est actuellement dans une surchauffe au niveau de la construction […] c’est pour cela que les coûts augmentent », a-t-elle ajouté.

Le projet initial promettait la construction de 30 maisons plutôt que 46. Québec a choisi de construire « de plus petites maisons » plus près des communautés. La hausse des coûts n’est pas étrangère à l’achat donc, de 46 terrains au lieu d’une trentaine. Des sommes de 108 millions ont été réservées l’achat de terrains. À ce sujet, Mme Blais a affirmé que Québec dépensera globalement 20 millions de moins que prévu.

Lors de l’étude des crédits, ni la ministre Blais ni ses fonctionnaires n’ont offert le détail de la nouvelle facture. La députée libérale Monique Sauvé a bien essayé d’obtenir une liste avec le coût pour chaque maison, sans succès. Elle souhaitait aussi connaître « la déclinaison » des investissements prévus pour l’année électorale.

Malgré les demandes de Mme Sauvé et de la députée péquiste Lorraine Richard, la ministre ne s’est pas non plus aventurée sur « son plan » pour pourvoir les futurs postes liés à l’ouverture des maisons des aînés alors que le réseau de la santé est déjà affligé par une pénurie de main-d’œuvre.

Dans son Plan québécois des infrastructures (PQI) 2021-2031, le gouvernement prévoit 3,1 milliards de dollars pour l’ajout de maisons des aînés et pour la construction et la réfection de CHSLD et d’hôpitaux. Selon Mme Blais, la « reconstruction » de quelque 3032 places en CHSLD entraînera des investissements totaux de 2 milliards.

Ces projections ne sont pas toutes inscrites au PQI puisque les projets de rénovations de CHSLD (il y en a 23) en sont à différentes étapes de cheminement, a précisé le sous-ministre adjoint aux Infrastructures, Luc Desbiens.

200 millions pour conventionner les CHSLD

La ministre Marguerite Blais a confirmé qu’il en coûtera 200 millions au gouvernement Legault pour atteindre son objectif de conventionner la moitié des CHSLD non conventionnés – environ 20 établissements – d’ici deux ans.

« Ça va coûter 200 millions pour le conventionner à terme […] On a fait faire une étude par une firme pour connaître les coûts », a précisé Mme Blais, expliquant que le sujet est abordé « toutes les semaines ». Québec a dans sa ligne de mire de mieux encadrer les CHSLD privés non conventionnés depuis la première vague de la pandémie.