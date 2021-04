(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau salue le verdict de culpabilité de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, prononcé mardi par un jury aux États-Unis, relativement à la mort de George Floyd il y a un an.

La Presse Canadienne

Derek Chauvin a été reconnu coupable des trois chefs d’accusation retenus contre lui : meurtre au deuxième degré, meurtre au troisième degré et homicide involontaire.

M. Trudeau a affirmé que le verdict était une bonne nouvelle.

Mais il a ajouté que le procès soulignait à quel point il reste du travail à faire pour lutter contre le racisme systémique.

Derek Chauvin a maintenu son genou contre le cou de George Floyd pendant plus de neuf minutes, tandis que l’homme noir de 46 ans avait du mal à respirer.

La mort de M. Floyd a déclenché des manifestations dans le monde entier, y compris au Canada, où le sort réservé aux Canadiens racisés a été mis au premier plan.

« C’est une bonne nouvelle que nous avons vu le verdict que les gens espéraient », a déclaré M. Trudeau à l’animateur de talk-show en ligne établi à Edmonton, Ryan Jespersen, dans une entrevue peu de temps après que Derek Chauvin a été reconnu coupable.

« Mais cela souligne encore qu’il y a énormément de travail à faire », a-t-il ajouté.

« Comme nous avons vu au cours de la dernière année avec la prise de conscience soudaine par tout le monde que la discrimination systémique se poursuit, ce que les Canadiens racisés et les personnes racisées du monde entier savaient depuis trop longtemps.

« Les micro-agressions, le racisme manifeste, les défis au sein de nos institutions et dans notre vie quotidienne qui existent doivent être abordés. »

M. Trudeau a dit croire que la colère suscitée par la mort de George Floyd avait créé un « énorme élan » pour transformer les sociétés afin qu’elles soient « plus justes et plus inclusives pour tous ».

« Je pense que c’était un vrai réveil pour beaucoup de gens il y a un an. »