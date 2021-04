(Ottawa) Le ministre de l’Environnement, Jonathan Wilkinson, exhorte les chefs de l’opposition à mettre fin aux tactiques de blocage d’un projet de loi qui obligerait le gouvernement fédéral à fixer des objectifs juridiquement contraignants pour réduire les émissions de carbone au cours des 30 prochaines années.

La Presse Canadienne

Dans une lettre adressée vendredi matin aux chefs de l’opposition, M. Wilkinson leur demande de permettre au débat sur le projet de loi C-12 de se terminer vendredi afin qu’il puisse être mis aux voix puis être renvoyé à un comité des Communes pour examen et propositions d’amendements.

Si le débat ne se termine pas vendredi, M. Wilkinson demande aux chefs de l’opposition d’envisager de soutenir l’utilisation, par le gouvernement, de ce qu’il appelle « les outils parlementaires disponibles » pour forcer la fin du débat en deuxième lecture.

La lettre vient un jour après que le gouvernement libéral minoritaire eut obtenu le soutien du NPD pour imposer la clôture du premier tour de débat sur un autre projet de loi bloqué, qui mettrait en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

Le projet de loi C-12 a été déposé en novembre dernier et a eu trois jours de débat à des moments différents.

Malgré le fait que tous les partis d’opposition prétendent soutenir le projet de loi en principe, M. Wilkinson affirme que des « manœuvres procédurales » l’ont retardé à plusieurs reprises.

Il ne montre pas du doigt spécifiquement les conservateurs, qui sont les principaux responsables des machinations procédurales qui ont retardé une foule de projets de loi du gouvernement.

« Si nous sommes tous d’accord, allons de l’avant », écrit M. Wilkinson dans la lettre, qui comprend en annexe une liste de citations de divers députés de l’opposition soutenant le projet de loi en principe.

Le NPD et le Bloc québécois ont tous deux laissé entendre que le projet de loi devait être renforcé, et M. Wilkinson fait tout son possible pour souligner qu’il est ouvert à tout amendement qu’ils pourraient proposer à cet effet.

« Nous examinons attentivement vos propositions », dit-il.

La pression pour renvoyer le projet de loi C-12 au comité arrive un jour après que le chef conservateur Erin O’Toole eut dévoilé son plan de lutte contre les changements climatiques, promis depuis longtemps, que M. Wilkinson a décrit comme étant alambiqué, incohérent et inefficace.

M. O’Toole, qui a fait campagne pour le leadership de son parti en promettant de supprimer ce qu’il appelle la taxe sur le carbone des libéraux, propose maintenant de percevoir son propre prix sur le carbone, dont l’argent serait placé dans des comptes d’épargne personnalisés dans lesquels les particuliers pourraient puiser pour faire des achats écologiques.

Le projet de loi C-12 obligerait le ministre fédéral de l’Environnement à fixer des objectifs quinquennaux continus pour réduire les émissions de carbone à partir de 2030, jusqu’en 2050, année visée par le gouvernement libéral pour atteindre des émissions nettes nulles.