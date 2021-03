Denis Lessard Analyse

Six jours qui ébranlèrent le Québec

Le Sommet du déficit zéro

Six jours, deux sommets. Il y a 25 ans cette semaine, Lucien Bouchard, qui venait d’arriver aux commandes à Québec, sifflait la fin de la récréation. Après l’année référendaire, l’état des finances publiques était tel qu’il fallait d’urgence freiner les dépenses. En mars, un premier sommet économique sans précédent : le gouvernement, les syndicats, les patrons et les groupes sociaux ont participé à un moment de grâce inédit depuis, un consensus autour de l’équilibre budgétaire et même une loi pour y arriver.