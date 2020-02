Le premier ministre François Legault hausse le ton et somme Justin Trudeau de fixer un échéancier « en termes de jours » pour dénouer la crise ferroviaire qui secoue tout le pays, sans quoi, il n’exclut pas une intervention des forces policières, à condition que l’action soit simultanée dans les provinces.

Fanny Lévesque

La Presse

Hugo Pilon-Larose

La Presse

« Le Québec ne peut pas agir seul. C’est un blocage qui a des conséquences dans toutes les provinces. Moi, je suis prêt à prendre mes responsabilités, mais il faut se coordonner si on est pour faire intervenir des policiers. Il faut une coordination dans toutes les provinces », a fait savoir M. Legault mercredi matin.

François Legault, qui discutera cet après-midi avec ses vis-à-vis des provinces à l’invitation du président du Conseil de la fédération et premier ministre de la Saskatchewan Scott Moe, fera valoir qu’Ottawa doit impérativement établir un échéancier et fixer une date limite pour le démantèlement des barricades sur les voies ferrées.

Pour la conséquence, M. Legault demeure prudent, mais soutient « qu’il ne faut rien exclure ». À ce sujet, le premier ministre a confirmé avoir « des discussions » avec la Sûreté du Québec. Dans la région de Montréal, la tension est vive à Kanesatake alors que le grand chef Serge Otsi Simon a appelé à une levée des barricades.

« La situation est de plus en plus sérieuse, il y a vraiment des pères et des mères de famille qui perdent leur emploi ou qui vont le perdre dans les prochains jours si on ne défait pas ce blocus, qui est illégal, je le rappelle », a fait valoir M. Legault en mêlée de presse. « Oui, il faut respecter et écouter les autochtones, mais il faut aussi écouter les Québécois et les Canadiens qui souffrent actuellement », a-t-il ajouté.

Le Canadien National (CN) a confirmé la mise à pied temporaire d’environ 450 travailleurs dans ses activités dans l’est du pays après avoir annulé plus de 500 trains dans la dernière semaine en raison du blocage de voies ferrées par des manifestants.

Les libéraux critiquent leurs vis-à-vis fédéraux

Le chef libéral par intérim, Pierre Arcand, a envoyé une pointe en direction des libéraux fédéraux, mercredi, jugeant que « le fédéral n’a pas fait montre d’un grand leadership » depuis le début de la crise. M. Arcand s’est toutefois dit opposé à une intervention des forces policières à ce stade-ci.

« C’est carrément quelque chose d’illégal qui se produit actuellement. Tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut quand même y aller de façon négociée », a-t-il dit avant la sortie du premier ministre Legault sur ce même sujet.

Manon Massé de Québec solidaire a également abondé dans le même sens.

« Quand ça fait 150 ans que les Autochtones nous demandent de reconnaître la base de leurs droits humains et qu’ils ne sont jamais entendus, j’aime mieux qu’ils prennent des moyens pacifiques [pour manifester] que de la violence. Quand j’entends [le chef fédéral conservateur Andrew] Scheer appeler à l’utilisation de la force, ça m’inquiète », a-t-elle dit.

« Ce n’est jamais par la violence qu’on réussit à trouver des solutions pacifiques et négociées », a-t-elle ajouté. « On est dans une situation qui va faire jurisprudence, a ajouté Pascal Bérubé du Parti québécois. Est-ce que d’autres groupes au Canada, autochtones ou non, vont décider d’utiliser le même moyen à l’avenir ? Ça m’inquiète. »

Le blocus ferroviaire paralyse une partie de l’économie du pays depuis près de deux semaines. Les chefs héréditaires de la Première Nation Wet’suwet’en en Colombie-Britannique s’opposent à la construction d’un gazoduc qui passerait sur son territoire, alors que le conseil de bande de cette même nation s’est entendu avec le promoteur du projet.

– Avec La Presse canadienne