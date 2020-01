(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau a confirmé que Washington ne l’a pas averti avant de tuer le général iranien Qassem Soleimani.

Catherine Lévesque

La Presse canadienne

Dans une entrevue accordée à Global News, il a admis qu’il aurait « évidemment » aimé être averti de ce raid américain avant les faits.

Le premier ministre Trudeau s’est bien gardé jusqu’à maintenant de critiquer l’administration américaine pour l’escalade des tensions.

Quelques jours après la mort du général Soleimani, l’Iran a abattu un Boeing 737 par erreur et a fait 176 morts, dont 57 Canadiens.

M. Trudeau dit que s’il n’y avait pas eu ces tensions dans la région, ces Canadiens seraient chez eux, auprès de leurs familles.

Des représentants d’Affaires mondiales Canada et des enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports se rendent à Téhéran, en Iran, pour faire la lumière sur les causes de l’écrasement et fournir des services consulaires aux familles des victimes.