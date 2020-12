Québec présentera 25 mesures contre le racisme

(Québec) Le gouvernement Legault profitera de la réforme du cours Éthique et culture religieuse pour sensibiliser encore davantage les élèves du primaire et du secondaire à la lutte contre le racisme. Il s’agit de l’une des 25 mesures que le Groupe d’action contre le racisme présentera ce lundi, mesures qui touchent quatre domaines : l’accès au marché de l’emploi, la sécurité publique, le droit au logement et l’éducation.