(Québec) L’ancien ministre péquiste Marc-André Bédard est décédé mercredi, après avoir été hospitalisé en raison de complications liées à la COVID-19.

Tommy Chouinard

La Presse

Son fils Stéphane Bédard, lui aussi un ex-ministre du Parti québécois, confirmait sur les réseaux sociaux en matinée que son père de 85 ans avait pris la direction de l’hôpital de Chicoutimi « suite à des complications liées à la COVID-19 ».

Le Parti québécois a exprimé ses condoléances à la famille et aux proches de M. Bédard en fin d’avant-midi, soulignant qu’en plus d’avoir été ministre et député de Chicoutimi, « il était également un proche ami et conseiller de René Lévesque et membre fondateur du Parti québécois ».

Il avait été élu une première fois en 1973. Il fut ministre de la Justice du gouvernement Lévesque, de 1976 à 1984. Il avait notamment créé le Conseil de la magistrature, réformé le Code civil, modernisé le droit de la famille et modifié la Charte des droits et libertés de la personne pour interdire la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.