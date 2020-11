(Ottawa ) Le premier ministre Justin Trudeau presse la chaîne d’épicerie Whole Foods, basée aux États-Unis, à revenir rapidement sur sa décision d’interdire à ses employés au Canada de porter un coquelicot sur leur uniforme durant leur quart de travail.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

En conférence de presse, vendredi, M. Trudeau a indiqué que cette « erreur stupide » doit être corrigée dans les plus brefs délais et il a mandaté son ministre des Anciens combattants, Lawrence MacAuley, d’intervenir auprès de la chaîne d’épicerie, qui compte 14 emplacements à travers le Canada.

La décision de la chaîne Whole Foods d’interdire le port du symbole du souvenir a été condamnée par la classe politique à Ottawa et ailleurs au pays.

« Je crois que Whole Foods a fait une erreur stupide. J’espère qu’ils vont la corriger très rapidement. [...] C’est quelque chose que nous voyons presque à chaque année. Une compagnie, une organisation, un magasin qui fait une erreur de la sorte au sujet du port du coquelicot et c’est rapidement corrigé à la suite de la pression de la population. J’espère que c’est ce qui va se produire au cours des prochains jours », a laissé tomber le premier ministre.

Selon Radio-Canada, un employé de la chaîne à Ottawa soutient qu’un superviseur lui a dit que porter le coquelicot serait perçu comme un geste soutenant une cause.

« On m’a essentiellement dit que si ils permettaient cette cause en particulier, alors cela ouvrirait la porte de sorte qu’ils devraient autoriser ou envisager d’autoriser d’autres causes », a affirmé l’employé à Radio-Canada. L’employé a réclamé que l’on taise son identité afin d’éviter d’être la cible de représailles de la part de son employeur.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a aussi condamné cette directive de Whole Foods, et a promis de déposer un projet de loi pour protéger le droit de porter le symbole du souvenir.

Le chef du Parti conservateur, Erin O’Toole, qui a servi dans les Forces armées canadiennes, a fait part de son indignation dans un communiqué de presse.

« Il ne s’agit pas d’une cause politique pour ceux d’entre nous qui ont fièrement servi notre pays, ceux qui le servent toujours et ceux qui ont fait l’ultime sacrifice, a mentionné le chef conservateur. Il est honteux – et franchement anti-canadien – que Whole Foods interdise à ses employés de manifester du respect à nos vétérans », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, le premier ministre Justin Trudeau a continué d’opter pour la plus grande prudence au sujet de l’issue de l'élection présidentielle aux États-Unis, refusant de faire quelque commentaire que ce soit au sujet des propos incendiaires de Donald Trump qui soutient qu’il risque de perdre le pouvoir à cause d’une vaste fraude électorale dans certains États américains.

« Je sais que les gens sont impatients de voir les résultats. Mais nous avons confiance que les processus aux États-Unis sont en train de se dérouler de la bonne façon. Évidemment nous allons continuer de regarder attentivement ce qui se passe. Mais on ne va pas commenter à ce moment-ci », a dit M. Trudeau.