(Québec) Un député libéral reproche au leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, de gérer les travaux de l’Assemblée nationale de façon inhumaine : il devait déménager sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer, mais les caquistes ont refusé jusqu’à la dernière minute de l’accommoder.

Patrice Bergeron

La Presse Canadienne

Jeudi matin, le député libéral de Vimont, Jean Rousselle, s’est ouvert sur l’incident en commission parlementaire sur l’étude du projet de loi 45 sur les coroners.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Le leader parlementaire du gouvernement Simon Jolin-Barrette

Ému, ce porte-parole de l’opposition officielle en matière de sécurité publique a expliqué que mercredi de la semaine dernière, il devait déménager sa mère très âgée en résidence à la demande de son père de 90 ans, qui en était incapable.

M. Rousselle a fait savoir que malgré les demandes de sa formation, le cabinet du leader caquiste a refusé de différer les travaux. Il a donc pris la route de Québec, pour apprendre ensuite qu’on accédait à sa demande… alors qu’il était en chemin.

Le leader parlementaire du gouvernement est celui qui gère les travaux du Parlement, habituellement en collaboration avec les leaders parlementaires des autres formations politiques.

Or tous les leaders de l’opposition, autant du Parti libéral du Québec (PLQ), que de Québec solidaire (QS) et du Parti québécois (PQ), ont exprimé leur exaspération et déploré le manque de collaboration de leur homologue en Chambre mercredi.