(Ottawa) Les libéraux fédéraux ont annoncé jeudi que l’animatrice Marci Ien sera leur candidate pour succéder à Bill Morneau dans la circonscription de Toronto-Centre.

La Presse Canadienne

L’ancien ministre des Finances a démissionné de son poste de député en août. M. Morneau avait été élu lors des élections générales de 2015.

Dans une série de micromessages diffusés sur Twitter, Mme Ien avait annoncé qu’elle avait obtenu un congé de son employeur Bell Media pour se présenter sur la scène fédérale à l’occasion d’une élection complémentaire ou d’un scrutin général. En fin de journée, le Parti libéral l’a confirmée comme candidate. Un dirigeant de la Banque TD, Paul Saguil, avait déjà manifesté son intention de représenter le parti dans cette circonscription.

Mme Ien a écrit qu’elle avait eu le privilège d’être en contact avec la population canadienne par l’entremise des médias tout au long de sa carrière. Elle espère aussi y parvenir sur une nouvelle scène.

Mme Ien est animatrice depuis plus de trois décennies. Jusqu’à tout récemment, elle co-animait The Social, sur les ondes de CTV. Elle a déjà exercé les mêmes fonctions à l’émission matinale Canada AM. C’est elle qui avait remplacé Seamus O’Regan en 2011, lequel est aujourd’hui ministre des Ressources naturelles au sein du gouvernement Trudeau.

Les libéraux ont aussi annoncé que Ya’ara Saks sera leur candidate dans la circonscription de York-Centre, délaissée à la suite de la démission de Michael Leavitt au début de septembre.