(Ottawa) L’ancien chef intérimaire du Parti libéral du Canada et ex-premier ministre néo-démocrate de l’Ontario Bob Rae devient l’homme d’Ottawa aux Nations unies.

Mélanie Marquis

La Presse

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé sa nomination à titre d’ambassadeur et de représentant permanent du Canada par voie de communiqué, lundi.

« Son expérience et son approche réfléchie nous seront très utiles dans ce nouveau rôle d’ambassadeur auprès des Nations Unies. Ensemble, nous renforcerons nos relations internationales et continuerons de nous engager pleinement sur la scène mondiale pour aider à bâtir un avenir meilleur pour tous », a-t-il déclaré.

Cette nomination survient quelques semaines seulement après la défaite du Canada dans la course à un siège non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU, que l’ambassadeur sortant Marc-André Blanchard avait menée pendant quatre ans, et à qui Justin Trudeau a levé son chapeau.

« Grâce à son dévouement, il a grandement contribué à l’avancement de la coopération mondiale. Il a également aidé le Canada à renouer avec ses partenaires pour augmenter notre présence dans le monde et il nous a prêté main-forte alors que nous nous attaquons aux défis les plus importants de notre époque », a-t-il soutenu.

Bob Rae a été premier ministre de l’Ontario sous la bannière du Nouveau Parti démocratique (NPD) de l’Ontario de 1990 à 1995. Après avoir tenté de se faire élire chef du Parti libéral du Canada (PLC), en 2006, il a effectué un retour à la Chambre des communes à titre de député en 2008. Il a ensuite tenu les rênes de la formation de façon intérimaire entre 2011 et 2013, avant l’arrivée de Justin Trudeau.

Plus récemment, en octobre 2017, M. Rae a été nommé au poste d’envoyé spécial du Canada auprès du Myanmar. Dans ce rôle, il a participé aux efforts diplomatiques visant à résoudre la crise qui sévit dans l’État de Rakhine.