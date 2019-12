Canadiens détenus en Chine: «Au mauvais endroit, au mauvais moment»

(Ottawa) Un an. Un an, mardi, que les deux Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor croupissent derrière les barreaux dans des conditions pitoyables à Pékin, malheureuses victimes collatérales d’un conflit entre les États-Unis et la Chine.