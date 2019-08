(Ottawa) «Plus. Pour vous. Dès maintenant.» C’est le slogan qu’a choisi le Parti conservateur pour la campagne électorale.

Mélanie Marquis

La Presse

Le chef de la formation, Andrew Scheer, l’utilise dans une nouvelle publicité télévisée qui sera diffusée à compter de lundi.

«Mon plan pour les Québécois ? Baisser le coût de la vie et laisser plus d’argent dans vos poches», lance-t-il en regardant directement vers la caméra, vêtu d’une chemise bleu pâle.

«Je vais enlever la TPS sur les factures d’Hydro, parce qu’au Québec, c’est pas un luxe de chauffer sa maison», ajoute le chef, assis, avec derrière lui une fenêtre qui donne sur un lumineux boisé.

Le slogan «établit un contraste clair entre ceux qui améliorent leur sort sous Justin Trudeau et les libéraux et ceux qui vont améliorer leur quotidien sous Andrew Scheer et les conservateurs», a exposé le parti dans un communiqué.

«Nous voyons qui améliore son sort sous Trudeau. Ce sont les riches entreprises qui ont des lobbyistes […] et qui donnent depuis toujours au Parti libéral comme SNC-Lavalin», a affirmé le chef dans cette même déclaration écrite.

Le slogan qui a été choisi en anglais est dans la même veine – «It’s time for you to get ahead».

Les électeurs seront appelés aux urnes le 21 octobre prochain. Le premier ministre Justin Trudeau a jusqu’au 15 septembre pour aller voir la gouverneure générale Julie Payette afin de lui demander de dissoudre la Chambre afin de permettre la tenue du scrutin à cette date.

Le Parti conservateur espère faire des gains au Québec lors de ce scrutin, en passant des 11 sièges qu’ils détiennent à environ une vingtaine. Afin d’y parvenir, les stratèges ont reconnu vouloir s’inspirer de la victoire des troupes caquistes en octobre dernier.

D’ailleurs, un caquiste a fait valoir à La Presse qu’il y avait une certaine similitude entre le slogan conservateur et celui qu’avait choisi la Coalition avenir Québec pour sa campagne, soit: «Maintenant. Faire plus. Faire mieux.»