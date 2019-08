« Après avoir examiné la preuve et plusieurs principes juridiques et constitutionnels fondamentaux liés à la question, le commissaire Dion a conclu que le premier ministre Justin Trudeau a contrevenu à l’article 9 de la Loi sur les conflits d’intérêts », écrit le commissariat.

Le premier ministre Justin Trudeau a contrevenu à la Loi sur les conflits d’intérêts dans l’affaire SNC-Lavalin, tranche le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Mario Dion, qui a publié son rapport – très attendu – ce matin. La décision survient à moins d’un mois du déclenchement des élections générales au pays.

« Après avoir examiné la preuve et plusieurs principes juridiques et constitutionnels fondamentaux liés à la question, le commissaire Dion a conclu que le premier ministre Justin Trudeau a contrevenu à l’article 9 de la Loi sur les conflits d’intérêts », écrit le commissariat dans un communiqué transmis un peu après 11 h.

Mario Dion devait faire la lumière sur les allégations de pressions indues exercées par des membres du bureau du premier ministre sur l’ex-ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, pour qu’elle intervienne à la faveur de la négociation d’une entente de réparation avec la firme québécoise SNC-Lavalin pour lui éviter un procès criminel.

Les allégations avaient été publiées en février dernier par le quotidien The Globe and Mail. L’affaire a totalement paralysé le Tout-Ottawa pendant plusieurs semaines, plongeant le gouvernement Trudeau dans la plus grande crise de son mandat. Jody Wilson-Raybould et son alliée, l’ex-ministre Jane Philpott, ont finalement été expulsées du caucus libéral.

« Le premier ministre, directement et par l’entremise de ses hauts fonctionnaires, a employé divers moyens pour exercer une influence sur Mme Wilson‐Raybould. La position d’autorité dont bénéficient le premier ministre et son cabinet ont servi à contourner, à miner et finalement à tenter de discréditer la décision de la directrice des poursuites pénales ainsi que l’autorité de Mme Wilson-Raybould en tant que première conseillère juridique de la Couronne », conclut Mario Dion.

Le premier ministre Justin Trudeau doit émettre sous peu une déclaration et répondra aux questions des médias autour de 14 h, en Ontario. Le chef de l’opposition, Andrew Scheer, réagira quant à lui à 14 h 30.

Le commissaire Dion affirme notamment que « les hauts fonctionnaires » de l’entourage de M. Trudeau parmi lesquels figuraient des membres « haut placés du personnel ministériel et des agents publics » n’auraient pas agi « sans connaître parfaitement le point de vue de M. Trudeau » au sujet de l’affaire.

Mme Wilson-Raybould a affirmé devant le comité permanent de la justice avoir subi des « pressions soutenues et indues » par 11 personnes – de Justin Trudeau au ministre des Finances, Bill Morneau, en passant par l’ex-greffier du Conseil privé, Michael Wernick, et les proches collaborateurs du premier ministre, dont Gerald Butts et Katie Telford.

L’ex-secrétaire principal et ami proche de Justin Trudeau, Gerald Butts, avait d’ailleurs démissionné dans la foulée de l’affaire, affirmant n’avoir rien à se reprocher. Il y a quelques semaines, plusieurs sources ont confirmé que M. Butts était de retour au Parti libéral du Canada pour jouer un rôle de conseiller pendant la campagne.

Mario Dion soutient par ailleurs que M. Trudeau, en sa qualité de premier ministre, est le seul titulaire de charge publique « en mesure d’exercer une influence sur la décision de la procureure générale relativement à une éventuelle intervention dans un dossier lié à une poursuite criminelle.

De « hauts fonctionnaires » du cabinet « ont reçu l’instruction » du premier ministre « de trouver une solution dans le but de mettre à exécution l’outil d’accords de réparation nouvellement adopté, aussi appelé un accord de poursuite suspendue, dans le cadre de l’affaire criminelle impliquant SNC-Lavalin ».

Dans son rapport, le commissaire Dion explique que les intérêts personnels et publics peuvent prendre différentes formes : « Ils peuvent être de nature financière ou politique. Par conséquent [M. Dion] a conclu que, si M. Trudeau avait réussi à influencer la décision de la procureure générale d’infirmer ou non la décision prise par la directrice des poursuites pénales se rapportant à l’entreprise, le résultat aurait sans doute favorisé les intérêts financiers personnels considérables de SNC‐Lavalin.

« Le commissaire Dion a aussi déterminé qu’on avait demandé de façon irrégulière à la procureure générale de tenir compte d’intérêts politiques partisans dans cette affaire, ce qui va à l’encontre des principes constitutionnels bien établis encadrant l’indépendance du poursuivant et la primauté du droit », est-il écrit.

Multitude de réactions

Quasi instantanément, le verdict sans appel du commissaire Dion a donné lieu à une déferlante de réactions dans l’opposition.

« Trudeau a dit qu’il serait éthique, mais il a utilisé le pouvoir de son bureau pour récompenser ses amis et punir ses critiques. Il est le seul PM de l’histoire reconnu coupable d’infraction aux lois sur l’éthique, pas une, mais deux fois. Il n’est pas celui qu’il prétendait », a réagi le chef conservateur Andrew Scheer sur Twitter.

« Il est encore plus clair maintenant que Justin Trudeau est plus intéressé à aider ses amis riches et bien connectés au détriment des Canadiens. Les gens s’attendent à ce que le gouvernement travaille pour eux au lieu de servir les intérêts des riches et puissants », a pour sa part commenté le leader néo-démocrate Jagmeet Singh.

Au bureau de Justin Trudeau, on a confirmé réception du rapport intitulé « Trudeau II », qui tient sur plus d’une soixantaine de pages.

« Nous avons reçu le rapport du commissaire à l’éthique. Le premier ministre va émettre une déclaration, ainsi que répondre aux questions des médias cet après-midi [vers 14 h, en Ontario]. Il abordera cette question à ce moment », a écrit dans un courriel son attachée de presse, Chantal Gagnon.

C’est la première fois qu’un premier ministre en exercice est reconnu coupable d’avoir enfreint la Loi sur les conflits d’intérêts. En fait, pour Justin Trudeau, il s’agit d’un doublé – il s’était fait blâmer en décembre 2017 par l’ancienne commissaire Mary Dawson pour son voyage sur l’île privée de l’Aga Khan.

Dans le dossier SNC-Lavalin, Justin Trudeau s’est toujours défendu d’avoir quoi que ce soit à se reprocher. Il a toujours refusé de présenter des excuses à Jody Wilson-Raybould, ce que cette dernière réclamait.

L’ancienne ministre de la Justice, qui a été chassée du caucus et qui se présente comme candidate indépendante en Colombie-Britannique, n’avait pas encore répondu à la demande d’entrevue de La Presse au moment de publier ces lignes.