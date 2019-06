Laïcité: sitôt adoptée, sitôt contestée

(Québec) Une étudiante musulmane en sciences de l'éducation s'apprête à contester devant la Cour supérieure la Loi sur la laïcité de l'État qui interdit le port de signes religieux notamment chez les enseignants. Le Conseil national des musulmans canadiens et l'Association canadienne des libertés civiles sont les deux autres demandeurs de cette procédure judiciaire.

La loi contient une disposition de dérogation qui a pour effet de la soustraire à l'application des chartes canadienne et québécoise des droits de la personne. « C'est pour éviter qu'il y ait trop de contestations » devant les tribunaux, a affirmé le premier ministre François Legault hier.

Pour M e McKenzie, « c'est évident » que la Loi sur la laïcité de l'État cible les « minorités religieuses » et a pour effet de les « exclure d'institutions publiques », de nier leurs droits.

La Loi sur la laïcité de l'État interdit le port de signes religieux chez les enseignants et les directeurs des écoles publiques, tout comme chez d'autres agents de l'État en position d'autorité (policiers, agents correctionnels, avocats et juges). Tous les employés qui occupaient ces fonctions lors du dépôt du projet de loi, à la fin du mois de mars, bénéficient d'un droit acquis (une mesure communément appelée « clause grand-père »).

Il y a un an, la même avocate était parvenue à convaincre la Cour supérieure de suspendre l'application d'une disposition de la loi 62 du gouvernement Couillard voulant qu'une personne offrant ou recevant un service public doive « avoir le visage découvert ». Le Conseil national des musulmans canadiens et l'Association canadienne des libertés civiles étaient aussi derrière ce recours.

« On a le droit de l'utiliser, car il y a des droits collectifs. Les Québécois ont le droit de dire au reste du Canada : voici comment, nous, on vit au Québec. »

Or, Me McKenzie plaidera que le gouvernement du Québec outrepasse ses champs de compétence avec cette loi. La religion est un domaine partagé avec le gouvernement fédéral, voire un champ exclusif d'Ottawa dans certaines circonstances, et Québec ne peut donc agir comme il le fait, selon elle. Le gouvernement peut faire l'objet d'une poursuite même s'il utilise la disposition de dérogation, car cette disposition ne s'applique pas aux articles de la Constitution sur le partage des compétences.

« La structure de notre pays, le Canada, c'est que si un gouvernement provincial essayait de faire une loi identique dans tous les aspects mais au lieu des mots "symboles religieux", ce serait "les femmes", est-ce que la réponse à ça serait : "Oh, il y a une clause nonobstant et c'est la décision particulière de Québec ?" Je ne pense pas. Il y a certaines choses fondamentales auxquelles on ne peut pas déroger par la loi de cette façon », a soutenu Me McKenzie.

L'avocate a précisé que « ce n'est pas [sa] seule attaque contre la loi », mais elle a préféré ne pas dévoiler les autres pour l'instant.

« À l'intérieur des compétences du Québec »

Dans un article publié le 1er avril dans le magazine National de l'Association du Barreau canadien, l'avocat Maxime St-Hilaire affirme que « la religion est, en vertu de la répartition fédérative des compétences, un domaine partagé » et que cette situation rendrait le gouvernement Legault vulnérable aux poursuites. « Qu'une loi québécoise sur la laïcité qui déroge aux droits de la charte constitutionnelle soit déclarée invalide en vertu de la répartition fédérative des compétences n'a rien d'impossible », écrit-il.

Lors du marathon de débats en Chambre hier, le ministre de l'Immigration, Simon Jolin-Barrette, a soutenu que sa loi « est à l'intérieur des compétences du Québec ». C'était en réponse à des questions portant sur cet enjeu de la part du député de Québec solidaire Sol Zanetti. « Le gouvernement du Québec est d'avis que la laïcité de l'État ne relève qu'uniquement de l'État québécois. Et le gouvernement du Québec défendra toujours cette position devant les cours de justice si jamais la loi 21 serait contestée devant les tribunaux », a ajouté M. Jolin-Barrette.

Il a rejeté une proposition d'amendement de l'opposition visant à étendre la « clause grand-père » aux étudiants en sciences de l'éducation et dans les autres domaines ciblés par sa loi.