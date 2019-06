«Génocide»: Scheer juge le terme inadéquat, Trudeau précise sa pensée

Le chef conservateur Andrew Scheer juge que le terme « génocide » qu'a retenu l'Enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées n'est pas approprié pour décrire la situation.

Dans sa première disponibilité médiatique depuis la parution de ce rapport accablant, il y a une semaine, le leader de l'opposition a fait état de son inconfort par rapport à cette conclusion des commissaires.

« Toute vie perdue tragiquement a un énorme impact sur les familles et les proches, et le gouvernement peut poser des gestes concrets pour protéger les plus vulnérables de notre société, incluant les femmes et filles autochtones », a-t-il offert.