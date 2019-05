Parti vert du Canada: vers une percée historique?

M me May explique qu'elle entend notamment s'inspirer du chef Bevan-Baker à l'Île-du-Prince-Édouard pour mener la campagne fédérale dans un esprit « de collaboration » et en ne préconisant pas seulement des engagements environnementaux, mais en mettant aussi de l'avant des mesures sociales.

Elle confirme au passage que sa formation politique présentera un candidat dans chacune des 78 circonscriptions québécoises - et également partout au Canada, assure-t-elle. M me May se dit par ailleurs bien consciente de ne pas se battre à armes égales avec les grands partis politiques en matière de financement et d'organisation.

M. Green a récolté 12,5 % des voix, derrière les libéraux (40,4 %) et les néo-démocrates (26,1 %), mais devant le Bloc québécois (11,2 %). « Je pense que le terreau est fertile au Québec pour nous parce que c'est clair que c'est une population vraiment écolo, de plus en plus soucieuse de l'avenir et des changements climatiques », indique-t-elle.

« Avec un nombre élevé de députés verts, nous pourrions aider le Parlement entier à travailler d'une façon plus collaborative », surtout sur l'enjeu des changements climatiques, poursuit-elle. « Notre but n'est pas de travailler dans l'adversité. [...] Nous n'avons pas le temps d'attendre encore quatre ans. Il faut agir maintenant », a ajouté M me May.

« Nous faisons du progrès à chaque élection [fédérale], et pour 2019, nous sommes plus que prêts », a martelé Elizabeth May, qui a remporté son siège aux Communes en 2011. Si elle croit que sa formation politique causera la surprise aux élections d'octobre, la chef May hésite toutefois à chiffrer le nombre de députés qu'elle espère voir élire.

Avec sa performance sur la scène provinciale doublée de son récent gain dans la partielle de Nanaimo-Ladysmith, le Parti vert du Canada peut-il vraiment envisager une « vague verte » aux prochaines élections fédérales ? Des experts se prononcent.

Vote « décomplexé »

« Un vote pour les verts compte », a lancé le candidat Paul Manly lors de sa victoire dans Nanaimo-Ladysmith. Le chef adjoint du Parti vert du Canada, Daniel Green, avait le même discours le soir des élections provinciales de l'Île-du-Prince-Édouard. « C'est une stratégie argumentaire », nuance Thierry Giasson, professeur titulaire au département de science politique de l'Université Laval. « Mais je pense que oui. Il y a aujourd'hui cette idée de décomplexer le vote vert, d'affirmer un peu plus haut et fort sa volonté de voter pour des partis écologiques », ajoute-t-il, dans le contexte où l'environnement et la lutte contre les changements climatiques deviennent des préoccupations de plus en plus prioritaires pour les électeurs canadiens. C'est un message qu'on risque d'ailleurs d'entendre abondamment en campagne, estime Don Desserud, professeur de science politique à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, où le Parti vert de Peter Bevan-Baker forme l'opposition officielle. « Ce que les verts vont tenter de faire, c'est de convaincre ceux qui ont peur, en appuyant le Parti vert, de favoriser l'élection d'un autre parti. Ces gens, à qui ça prend une permission pour voter vert, bien les résultats récents leur en donnent une », dit-il.

Vague verte, vraiment ?

Les experts consultés par La Presse sont prudents lorsqu'on leur demande si une « vague verte », comme l'envisage la chef Elizabeth May, est probable. Elizabeth May n'est pas Jack Layton, soulignent en tout respect les professeurs Desserud et Giasson, faisant allusion à la fameuse vague orange qui avait déferlé sur tout le pays en 2011. « Les verts sont très forts quand vient le temps de battre le tambour », illustre M. Giasson. « Leur discours, en ce moment, c'est celui de : ‟Nous sommes en progression, en montée". Et c'est un discours qui est fondé dans la réalité. Mme May, ce qu'elle observe, c'est la réalité. Les verts ont fait des gains partout dans les provinces où il y a eu des élections. » M. Giasson explique néanmoins que ces gains ne se transposeront pas automatiquement sur la scène fédérale. Il estime qu'une « vague verte » pourrait se traduire par exemple par l'obtention de suffisamment de sièges pour obtenir la balance du pouvoir. « Mais ce scénario impliquerait l'effondrement total du NPD, une mauvaise campagne de Justin Trudeau et une campagne juste moyenne pour les conservateurs », prévient-il. Don Desserud croit pour sa part « qu'il ne serait pas impossible » que le Parti vert du Canada fasse élire une douzaine de candidats à l'échelle du pays. Ce qui serait en soi une « percée incroyable », croit-il.

Libéraux désillusionnés

Si les experts interrogés s'entendent sur le fait que la perte de vitesse du Nouveau Parti démocratique (NPD) sur l'échiquier fédéral risque de favoriser les candidats du Parti vert, ils croient aussi que des électeurs libéraux pourraient également migrer vers les verts. « Il y a les libéraux désillusionnés de Trudeau qui sont à la recherche d'une option qui ne renie pas leurs valeurs profondes », indique M. Desserud. « Alors que Jagmeet Singh n'est pas un leader vu comme très fort [...], l'option verte peut se présenter pour eux. » Si la droite conservatrice a longtemps été divisée, c'est maintenant à la gauche de l'être davantage, a-t-il poursuivi. « M. Trudeau fera appel au vote stratégique », prédit M. Giasson, pour éviter par exemple que les conservateurs profitent de cette division pour se faufiler dans certaines circonscriptions. « Il y en a qui vont voter stratégiquement. [...] Il y a des électeurs qui vont se dire qu'il faut voter pour ses convictions, que c'est l'élection qui doit tout changer, que ça pourrait être la première élection d'une révolution verte », ajoute-t-il. M. Giasson souligne au passage que le Parti vert « cible » davantage le gouvernement de Justin Trudeau en tentant de démontrer les « contradictions dans son discours et ses actions ».

Urgence environnementale

Le déplacement possible du vote libéral inquiète l'environnementaliste et metteur et scène Dominic Champagne, qui craint le retour « des intérêts pétroliers » au pouvoir. « Je me réjouis de la montée des verts, affirme-t-il. Je me méfie aussi. Si Trudeau n'arrive pas à trouver les moyens de se poser avec une volonté politique réelle face à l'environnement, en réalité, ça risque de favoriser les conservateurs. On risque de se retrouver dans une situation extrêmement critique », ajoute M. Champagne. L'initiateur du Pacte pour la transition estime que le « grand signal » dans la percée des verts s'explique aussi par la « situation difficile » dans laquelle le gouvernement de Justin Trudeau se trouve actuellement avec son bilan environnemental. « Il avait une ambition importante en termes de lutte contre les changements climatiques et qui a dérapé depuis un an. Il s'est discrédité avec l'achat du pipeline [Trans Mountain], notamment », analyse-t-il. Dominic Champagne constate d'ailleurs la montée d'un vote de « protestation face à l'inaction et l'impuissance du gouvernement ». Celui qui dit ne pas être capable de se résoudre à la possibilité du retour des conservateurs au pouvoir estime que Justin Trudeau doit maintenant « poser des gestes » s'il veut renverser la tendance.

Effet Québec solidaire ?

Au Québec, Thierry Giasson et Don Desserud n'excluent pas que le Parti vert du Canada puisse faire élire des députés pour la première fois en 2019. « Au Québec, le Parti vert est une organisation plus petite, plus marginale », souligne toutefois M. Giasson. Mais l'élection de 10 députés de Québec solidaire à l'Assemblée nationale à l'automne dernier laisse croire que la possibilité est bien réelle. « Québec solidaire a fait une campagne presque seulement sur l'environnement et ils ont fait des gains énormes, alors je pense que ça démontre qu'au Québec, mais aussi au Canada, de plus en plus d'électeurs sont préoccupés par cet enjeu », dit-il. Don Desserud abonde dans le même sens. « [Les circonscriptions de l'île de Montréal, par exemple], ce sont des endroits où les gens sont à la recherche d'alternative, de changements. Si les candidats du Parti vert sont crédibles », ils pourraient faire des gains, assure-t-il. M. Desserud croit cependant que les verts fédéraux devront se doter d'un programme électoral plus large, mettant de l'avant des mesures sociales d'envergure, comme l'ont fait les verts de Peter Bevan-Baker à l'Île-du-Prince-Édouard.

L'enjeu de la « question de l'urne »