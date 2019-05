Que reste-t-il de l'ADN adéquiste?

Pour certains d'entre eux, la Coalition avenir Québec est un « PLQ 2.0 ». Pour d'autres, c'est un « PQ 2.0 ». Mais pour d'autres encore, « l'ADN de l'ADQ » s'y trouve toujours. La formation politique lancée par Mario Dumont et Jean Allaire aurait eu 25 ans cette année. Pour l'occasion, La Presse a joint 12 fondateurs, conseillers, députés et militants pour savoir s'ils la retrouvent dans le parti de François Legault. Un dossier de Martin Croteau

L'ADQ était basée sur l'idée que le Québec peut être mieux dirigé, estime cet entrepreneur qui a participé au lancement du parti. C'est pourquoi il a été « ému » par la victoire de la CAQ aux élections d'octobre, un succès auquel ont participé plusieurs de ses anciens frères d'armes. « Ils ont réussi à finalement prendre le pouvoir et à faire un changement d'air », lance-t-il. Selon M. Venne, l'esprit qui animait l'ADQ reste bien présent à la CAQ. Il retrouve la volonté de s'attaquer aux problèmes complexes et de parler vrai aux électeurs. Un exemple ? François Legault qui, en pleine période de crue, prévient les résidants des zones inondables qu'ils devraient envisager de déménager. « Ça prend de l'aplomb pour faire ça. »

Jean-Simon Venne (directeur de logistique des campagnes de 1998 et de 2003, directeur de campagne de l'ADQ en 2007 et en 2008)

Ce passionné d'histoire politique voit des similitudes entre le parcours de l'ADQ et celui du Parti réformiste, qui a émergé dans l'Ouest canadien à la fin des années 80. « Il y a définitivement un parallèle à faire au niveau de la maturation politique entre un mouvement un peu plus populiste - on dirait grassroots en anglais - vers une formation qui tend à devenir un parti de gouvernement, un peu plus centriste et qui rassemble un peu plus largement. » Comme les réformistes du Parti conservateur, les adéquistes ont dû renoncer à des éléments controversés de leur programme. Plusieurs partisans du Parti québécois ont suivi un cheminement semblable, constate M. Vallée. « Il y a eu une réalisation, du côté péquiste comme du côté adéquiste, que ces deux formations politiques seules n'étaient pas capables de battre les libéraux », observe-t-il.

Longtemps le bras droit de Mario Dumont, ce vétéran de la politique voit une filiation claire entre l'ADQ et la CAQ. « Ce ne sont pas des frères siamois, mais ce sont quand même des cousins », résume-t-il. Selon lui, la CAQ incarne la volonté adéquiste de trouver une « troisième voie » entre libéraux et péquistes. Selon M. Benoît, le gouvernement Legault ressemble « en grande partie » à ce qu'aurait été un gouvernement adéquiste. Il cite en exemple son soutien à l'abolition des commissions scolaires.

Cette ancienne chroniqueuse a contribué à élaborer la plateforme qui a permis à l'ADQ de réaliser le meilleur score électoral de son histoire en 2007. Elle a ensuite lancé le Réseau-liberté qui prône une économie de libre marché. S'il y a une parenté entre son parti et la CAQ, dit-elle, c'est surtout parce que plusieurs députés et conseillers ont rejoint l'équipe de François Legault. Elle attribue la victoire de la CAQ à sa position sur la laïcité, qui la « rebute », ainsi qu'à des promesses comme celle de construire un troisième lien à Québec. « Jusqu'ici, il est beaucoup dans les infrastructures, dans l'identitaire, dit M me Marcotte. Je reconnais qu'il faut passer par là et régler ces choses-là. Mais j'espère que quand il aura réglé ça, il va s'atteler à l'économie et à régler les problèmes de main-d'oeuvre parce qu'il en manque vraiment. »

« Je reconnais l'ADN de l'ADQ et je suis très heureux de la manière dont ils fonctionnent », résume l'ancien député au sujet du gouvernement Legault. Il ne doute pas une seconde que les anciens adéquistes soient chez eux à la CAQ, même si certains craignent que ses promesses soient trop coûteuses. « J'imagine que s'ils le font, c'est parce qu'ils ont les moyens de le faire, dit-il. Je ne pense pas que François Legault, son équipe et des gens comme François Bonnardel iraient mettre le Québec en déficit. »

L'avocat voit une parenté très claire entre les positions de la CAQ et celles de l'ADQ. Il cite en exemple le projet de loi sur la laïcité. Autre similitude, moins évidente : la volonté de François Legault de réformer le mode de scrutin, longtemps un cheval de bataille adéquiste. Plusieurs idées de l'ADQ ont été écartées - privé en santé, taux d'imposition unique, etc. -, mais M. Allaire reste convaincu que les adéquistes sont chez eux à la CAQ. « On aurait pu aller un cran plus loin, convient-il. Mais, au moins, on a fait quelque chose dans la direction voulue. »

« PLQ 2.0 »

Adrien Pouliot (vice-président de la commission politique de l'ADQ en 2011, actuel chef du Parti conservateur du Québec)

Le cofondateur de l'Institut économique de Montréal a été l'un des principaux opposants à la fusion de l'ADQ et de la CAQ. Lors du rapprochement entre les deux partis, ce partisan du privé en santé, de la baisse du fardeau fiscal et de la réduction de la taille de l'État ne croyait pas être sur la même longueur d'onde que François Legault, un ancien ministre péquiste. Huit ans plus tard, il n'a pas changé d'idée. « La CAQ, c'est le PLQ 2.0 », résume-t-il. M. Pouliot considère le Parti conservateur du Québec comme l'héritier de l'ADQ. « En campagne électorale, relate-t-il, je disais : "On est l'ancienne gang de l'ADQ qui n'a pas voulu fusionner avec la CAQ." En une phrase, j'étais capable de résumer qui on était. »

« PQ 2.0 »

Claude Roy (député adéquiste de 2007 à 2008, aujourd'hui chroniqueur à Radio X)

Cet ancien élu critique aussi la CAQ, mais pour de tout autres raisons. « La CAQ, c'est le PQ 2.0 », dit-il. Il perçoit le projet de loi sur la laïcité comme une stratégie pour raviver la flamme indépendantiste. Aujourd'hui, dit-il, l'ADQ est « morte et enterrée », en particulier son souci de mieux gérer les finances publiques. « La seule volonté de Mario Dumont à l'époque, c'était de faire le ménage, dit M. Roy. [...] On voit comme ça reste lourd : il y a encore des fonctionnaires payés des gros salaires alors qu'en bas, on laisse mourir une petite fille délaissée par la DPJ. »

« Je n'ai jamais été péquiste »

Linda Lapointe (députée de l'ADQ de 2007 à 2008, candidate du PLQ en 2012, députée du Parti libéral du Canada depuis 2015)

À l'instar de Sébastien Proulx et de Richard Merlini, cette ancienne adéquiste n'a jamais voulu rejoindre le parti de François Legault et s'est plutôt jointe aux libéraux. « Je n'ai jamais été péquiste et il y avait beaucoup de péquistes à l'intérieur de la CAQ », résume Mme Lapointe, qui fait maintenant partie du caucus de Justin Trudeau à Ottawa. Selon elle, il ne reste « plus grand-chose » de l'ADQ. Mais elle convient que plusieurs idées lancées par le parti - parfois dans la controverse - sont aujourd'hui largement répandues. « Ça a fait avancer la société québécoise et canadienne », observe-t-elle.

Plus « rien » de l'ADQ

Richard Merlini (député de l'ADQ de 2007 à 2008, coprésident de la campagne à la direction d'Éric Caire en 2009, député du PLQ de 2014 à 2018)

L'ex-député ne cache pas son allégeance au Parti libéral. Mais il reste convaincu que l'ADQ existerait toujours si Éric Caire en était devenu le chef en 2009. Selon lui, il ne reste « rien » du parti de Mario Dumont dans le gouvernement Legault. Il attribue au gouvernement Couillard le mérite d'avoir assaini les finances publiques. Et il ne croit pas qu'un gouvernement Dumont aurait « brimé les libertés individuelles » en légiférant sur la laïcité comme le fait la CAQ, selon lui. « On critiquait souvent Mario Dumont et on disait que c'était le parti d'un seul homme, dit-il. Mais la CAQ, c'est pire que ça. C'est M. Legault qui décide, qui donne l'orientation à tout. »

Dépensier

Hubert Meilleur (président de l'ADQ de 1994 à 1995, candidat de l'ADQ en 1994 et en 2003, ex-maire de Mirabel)

Comme maire de Mirabel, Hubert Meilleur avait une règle de pouce : « J'ai toujours dit que ça prenait une marge de manoeuvre d'au moins 10 % par rapport au budget municipal pour intervenir en cas de mauvaise surprise. » Adéquiste de la première heure, il a toujours été préoccupé par la saine gestion des finances publiques. Il ne se reconnaît pas dans les orientations du gouvernement caquiste, qui prévoit construire un troisième lien à Québec, verser de généreuses compensations aux chauffeurs de taxi et consacrer des centaines de millions à la maternelle à 4 ans. « M. Legault reste beaucoup plus interventionniste, un peu comme le Parti québécois, observe-t-il. À l'époque, l'ADQ cherchait au contraire à "défonctionnariser" l'État québécois. »

Entrevue avec Mario Dumont

« L'héritage de l'ADQ est dans toute la société »

Elle n'a jamais eu la chance de gouverner, mais l'Action démocratique du Québec (ADQ) a laissé un héritage important dans la société québécoise, estime Mario Dumont. Aujourd'hui animateur à TVA et chroniqueur au Journal de Montréal, l'ancien chef constate que plusieurs propositions qu'il a autrefois lancées dans la controverse sont maintenant largement acceptées.