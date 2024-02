PHOTO DAVID LIPNOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Winnipeg) Le Manitobain accusé d’avoir tué cinq membres de sa famille, dont ses trois jeunes enfants, subira une évaluation psychiatrique afin de déterminer s’il est apte à subir son procès.

La Presse Canadienne

Ryan Manoakeesick a comparu par visioconférence lundi matin en Cour provinciale, afin que son avocat demande au juge Donald Slough de réclamer une évaluation psychiatrique. L’homme de 29 ans, menotté, n’a rien dit lors de sa brève comparution.

Manoakeesick est accusé de cinq chefs de meurtre au premier degré relativement à la mort de sa conjointe, Amanda Clearwater, de leurs trois enfants de six ans, quatre ans et deux mois, ainsi que de la nièce de Mme Clearwater, Myah-Lee Gratton, âgée de 17 ans.

La police a découvert les corps des cinq victimes le 11 février sur plusieurs scènes de crime dans les environs de Carman, une petite localité de 3000 habitants située au sud-ouest de Winnipeg. Ryan Manoakeesick est détenu depuis son arrestation il y a deux semaines.

Son avocat, Morgan Lawrence, a déclaré au juge lundi que l’équipe de défense avait rencontré Manoakeesick à plusieurs reprises et avait déterminé qu’il était approprié de demander une évaluation. Me Lawrence n’est pas entré dans les détails des conversations, invoquant la confidentialité.

Le procureur de la Couronne Christian Vanderhooft a soutenu de son côté qu’il était trop tôt pour que la défense demande une évaluation psychiatrique.

« Il doit y avoir une base pour l’ordonner », a-t-il plaidé.

Mais le juge Slough a estimé qu’il y avait des motifs d’ordonner cette évaluation, qui doit être achevée au cours du mois prochain.

Manoakeesick avait été reconnu coupable de méfait en 2019. Lors de l’audience de détermination de la peine, le tribunal avait appris qu’il souffrait de dépendance à la méthamphétamine et souffrait d’anxiété et de dépression, ainsi que d’autres problèmes de santé mentale.