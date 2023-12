(Ottawa) Le régime d’assurance dentaire du gouvernement fédéral sera progressivement mis en place en 2024, indiquent des sources gouvernementales à La Presse Canadienne. Ce programme devrait être officiellement annoncé lundi.

Laura Osman La Presse Canadienne

Les demandes d’adhésion devraient être disponibles dès la semaine prochaine, en commençant par les personnes âgées de plus de 87 ans. Il faudra cependant attendre plusieurs mois avant qu’elles puissent commencer à réclamer les prestations, ont indiqué des responsables dans des directives fournies à La Presse Canadienne, à condition qu’ils ne soient pas nommés.

Le régime d’assurance dentaire est une condition de l’accord de soutien et de confiance entre les libéraux et les néo-démocrates, qui permet au gouvernement libéral minoritaire de s’assurer de l’appui du NPD lors de votes clés à la Chambre des communes.

L’accord prévoit un régime qui offrirait des prestations dentaires directement aux Canadiens à faible et moyen revenus sans assurance privée.

L’admissibilité s’élargira progressivement au cours de l’année prochaine pour inclure toutes les personnes âgées de plus de 65 ans admissibles d’ici mai 2024, puis les enfants de moins de 18 ans et les personnes handicapées d’ici juin.

Les premières personnes inscrites au programme devraient pouvoir commencer à réclamer des services dentaires en mai.

Le gouvernement vise à rendre le programme disponible à tous les Canadiens admissibles en 2025.

Une fois que le programme sera pleinement étendu, il sera accessible à environ neuf millions de personnes, ce qui en fera le plus grand programme social du gouvernement fédéral. Le coût est estimé à 13 milliards sur les cinq premières années.

Pour être admissibles, les candidats doivent être des résidants canadiens dont le revenu familial est inférieur à 90 000 $ et sans assurance privée.

Le gouvernement vérifiera les critères par rapport aux déclarations de revenus des candidats et a exigé que les employeurs déclarent sur les formulaires fiscaux T4 si leurs employés bénéficient d’une couverture dentaire.

Cela signifie que les personnes qui n’effectuent pas leur déclaration de revenus n’auront pas accès au programme.

L’admissibilité des personnes handicapées basée sur le fait qu’elles bénéficient, ou non, d’un crédit d’impôt pour personnes handicapées sera maintenue au moins jusqu’à ce que le programme soit étendu à toutes les personnes qui se situent sous le seuil de revenu fixé.

Le NPD salue cette victoire

L’entente entre le NPD et les libéraux prévoit que le programme doit être lancé pour les personnes âgées, les enfants de moins de 18 ans et les personnes handicapées d’ici 2024.

Même si le tout sera déployé progressivement au cours de l’année prochaine, le porte-parole du NPD en matière de santé, Don Davies, a assuré que son parti était ravi qu’un programme concret soit en marche avant la date limite, surtout si une approche graduelle permet un déploiement plus fluide.

« Si on se ramène au début, les gens pensaient qu’il y avait des obstacles constitutionnels, ils pensaient que le rythme des choses était trop ambitieux, ils ne pensaient pas que les parties prenantes coopéreraient », a rappelé M. Davies en entrevue avec La Presse Canadienne dimanche soir.

Et nous voici aujourd’hui, à la veille de la plus grande expansion du système de santé depuis une génération. Don Davies, porte-parole du NPD en matière de santé

Le NPD s’est engagé à surveiller attentivement le programme. Il a demandé des suivis réguliers pour déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

« Nous devons nous assurer que le programme est administré de manière vraiment efficace », a souligné M. Davies.

« Quelque chose que j’entends souvent à propos des programmes fédéraux actuels, c’est que les inefficacités administratives constituent un véritable obstacle. On doit donc s’assurer, quand on a la chance de tout construire à neuf, que le programme sera vraiment efficace. »

Plusieurs services couverts

Les services offerts, y compris les nettoyages préventifs des dents, les traitements et les prothèses amovibles, refléteront étroitement les services offerts aux membres des Premières Nations et aux Inuits inscrits dans le cadre du Programme des services de santé non assurés.

Une fois que le nouveau programme fédéral sera lancé, les gens pourront apporter leur carte de prestations aux pourvoyeurs de soins dentaires enregistrés, qui présenteront la demande en leur nom.

Les libéraux souhaitent que la couverture s’harmonise avec les prestations de santé dentaire fédérales et provinciales existantes, mais le gouvernement est toujours en train de négocier avec chaque province quel programme serait le principal payeur.

Les personnes bénéficiant des prestations dentaires fédérales existantes, notamment les réfugiés, les anciens combattants et les membres des Premières Nations, seront admissibles au nouveau programme fédéral. Jusqu’à présent, il n’est pas prévu de fusionner les programmes.

Le gouvernement a signé un contrat de 750 millions avec Sun Life Assurance Canada pour gérer les réclamations. Le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos, avait annoncé précédemment une entente de 15 millions avec l’entreprise pour préparer le terrain en septembre.

Une copie de cet accord, obtenue grâce à la Loi sur l’accès à l’information, montre que le travail comprend les préparatifs pour l’inscription des prestataires de soins dentaires, ainsi que la mise en place d’un site web et d’un centre d’appels pour répondre aux questions des prestataires de soins bucco-dentaires et des participants au régime.

Le gouvernement prévoit commencer à envoyer des lettres à la première cohorte de candidats potentiels la semaine prochaine, et il a créé son propre centre d’appels pour inscrire les personnes âgées au programme.

En mai, le processus d’inscription devrait passer à une plateforme en ligne.

Une fois que le gouvernement aura confirmé l’admissibilité du demandeur, Sun Life entamera le processus d’inscription.