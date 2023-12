Les plus récents sondages laissaient croire que parmi tous les candidats à la chefferie, c’est avec M me Crombie aux commandes que les libéraux avaient les meilleures chances de rivaliser avec les progressistes-conservateurs au cours des prochaines élections.

(Toronto) C’est l’actuelle mairesse de Mississauga et ancienne députée fédérale Bonnie Crombie qui aura la tâche de diriger le Parti libéral de l’Ontario et d’affronter le premier ministre Doug Ford lors des prochaines élections provinciales.

Allison Jones et Liam Casey La Presse Canadienne

Mme Crombie a été élue en tant que nouvelle cheffe de la formation samedi, au terme du troisième tour de l’élection.

Après deux défaites lors des récents scrutins, le Parti libéral de l’Ontario cherche à se reconstruire. Lors de son discours de victoire, Mme Crombie a reconnu qu’elle aura beaucoup de pain sur la planche d’ici les élections de 2026.

« Nous avons construit cette grande et forte équipe libérale et maintenant, je déteste vous l’annoncer, mais nous allons devoir travailler encore plus fort », a-t-elle lancé.

« Vous savez pourquoi, parce que Doug Ford et ses conservateurs vont s’en prendre à nous d’une minute à l’autre, alors nous devons être prêts. Nous devons être prêts à travailler encore plus dur, mais ensemble », a-t-elle expliqué.

Lors du troisième tour de scrutin, Mme Crombie a défait Nate Erskine-Smith, tandis que Yasir Naqvi et Ted Hsu avaient été éliminés lors des tours précédents.

Dans l’immédiat, Mme Crombie devra décider si elle souhaite briguer un siège à l’Assemblée législative ou si elle préférera rester à l’extérieur de l’arène afin de se concentrer sur la reconstruction de son parti, qui n’a pas réussi à remporter suffisamment de sièges lors des deux dernières élections pour obtenir le statut de parti officiel.

Mère de trois enfants, Mme Crombie a été élue mairesse de Mississauga en 2014. Auparavant, elle avait été conseillère municipale et députée libérale fédérale pour la région de Mississauga.

Pendant sa campagne, elle s’est targuée d’avoir « résisté à Doug Ford et aux conservateurs » pendant ses années à la tête de Mississauga, une ville de 700 000 habitants qui se trouve en banlieue de Toronto.

Elle s’est d’ailleurs farouchement opposée aux changements proposés par M. Ford au sujet de la façon dont les municipalités perçoivent certains frais auprès des promoteurs qui aident les villes à financer leurs infrastructures – l’Association des municipalités de l’Ontario a indiqué que cette décision avait coûté 5 milliards aux municipalités. Elle s’est aussi positionnée en faveur de la dissolution de la région de Peel, dans laquelle se trouve Mississauga.

Les plus récents sondages laissaient croire que parmi tous les candidats à la chefferie, c’est avec Mme Crombie aux commandes que les libéraux avaient les meilleures chances de rivaliser avec les progressistes-conservateurs au cours des prochaines élections.

Les libéraux s’étaient vantés d’avoir obtenu un nombre record de membres en règle pour cette course à la direction, alors que plus de 100 000 personnes avaient le droit de voter pour le nouveau chef. Il y avait eu respectivement 44 000 et 38 000 membres en règle lors des deux précédentes courses à la direction.

Cependant, seulement 22 827 membres ont voté lors du scrutin de la fin de semaine dernière. Ce chiffre était malgré tout supérieur aux 12 988 libéraux ontariens qui ont voté lors de la course à la direction de 2020 et aux 19 438 qui ont participé au scrutin de 2013, selon les données fournies par le parti.