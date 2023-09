(Ottawa) La province canadienne de l’Ontario a annoncé jeudi interrompre un projet très décrié de construction sur des terres protégées de la ceinture verte qui borde Toronto, après qu’un ministre local et son chef de cabinet ont démissionné sur fond d’accusations de favoritisme.

Agence France-Presse

3000 hectares de cette zone protégée située aux abords du lac Ontario et bordant la plus la grande ville du Canada, devaient devenir constructibles pour permettre la construction de 50 000 logements.

Ce projet foncier, annoncé en 2022 par le gouvernement ontarien a provoqué une levée de boucliers et a été pointé du doigt par deux rapports indépendants, provoquant la démission de plusieurs ministres et responsables locaux.

Le premier ministre de la province, Doug Ford, avait défendu ce projet dans un premier temps, évoquant le besoin urgent de construction en réponse à la crise du logement qui touche la ville, avant de rétropédaler.

« Nous sommes allés trop vite et nous avons pris la mauvaise décision », a-t-il déclaré jeudi en s’excusant et en assurant que son gouvernement allait « revenir sur les changements réalisés » et « ne ferait plus de changement sur la ceinture verte dans le futur ».

M. Ford avait déjà annoncé début septembre une révision du projet, admettant que le processus « aurait pu et aurait dû être meilleur ».

Un rapport de l’inspectrice générale de l’Ontario publié en août a qualifié le procédé de sélection de ces terres de « partial » et « favorable à certains promoteurs ». Un autre du commissaire à l’intégrité a conclu que le ministre du Logement avait failli en ne supervisant pas le processus de sélection de terres.

Les deux rapports ont également noté que l’ancien chef de cabinet de M. Clark pilotait le processus en favorisant certains promoteurs.

L’opposition et les groupes de défense de l’environnement avaient demandé à la province de faire marche arrière et de rétablir le statut de protection aux terres en question.

Des falaises rocheuses de Niagara aux plaines agricoles de l’ouest, les 810 000 hectares de ceinture verte prennent la forme d’un fer à cheval autour de Toronto. Ces terres agricoles, parmi les plus fertiles de l’est canadien, sont protégées depuis 2005.