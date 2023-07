Colombie-Britannique

Malgré la pluie, des incendies sévissent toujours

(Vancouver) Pour la première fois en plus d’un mois, des averses et un temps plus frais devraient atteindre des sections desséchées de la Colombie-Britannique, apportant potentiellement un peu de répit aux équipes qui luttent contre des centaines d’incendies de forêt.