La Colombie-Britannique veut 1000 pompiers étrangers de plus

(Vancouver) La Colombie-Britannique lance un appel à l’aide nationale et internationale pour lutter contre les incendies de forêt qui recouvrent les communautés d’une épaisse fumée, alors que certains résidants regardent les flammes approcher de leurs maisons.

Dirk Meissner et Mia Rabson La Presse Canadienne

La province a demandé 1000 pompiers étrangers supplémentaires pour rejoindre le groupe de 160 du Mexique et des États-Unis déjà en Colombie-Britannique, a déclaré Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la préparation au climat.

Mme Ma a également officiellement demandé plus de ressources fédérales à son homologue à Ottawa, Bill Blair, pour aider à combattre les quelque 350 incendies qui brûlent en Colombie-Britannique.

Elle a déclaré lors d’une mise à jour sur les conditions de sécheresse en Colombie-Britannique, jeudi, qu’une « équipe de gestion des incidents » d’Australie arriverait samedi.

Des pompiers de Corée du Sud, de France, d’Afrique du Sud et de la République dominicaine ont également combattu des incendies au Canada, au cours de ce qui s’annonce comme une saison des incendies record.

M. Blair, ministre fédéral de la Protection civile, avait affirmé plus tôt qu’il s’attendait à une demande d’aide « assez substantielle » de la Colombie-Britannique alors que la situation des incendies de forêt s’aggrave.

M. Blair a déclaré à La Presse Canadienne que le centre des opérations du gouvernement était en pourparlers avec la province depuis plusieurs jours et qu’Ottawa était prêt à déployer des ressources.

« La saison des incendies est manifestement en train de se déclencher assez sérieusement et ils nous ont envoyé une indication des ressources supplémentaires dont ils auront besoin », a-t-il déclaré dans une entrevue jeudi.

« Au cours des 48 dernières heures, nous avons travaillé avec les Forces armées canadiennes, Parcs Canada, Ressources naturelles Canada et des gens de la Garde côtière canadienne, a souligné M. Blair. Il y a beaucoup de ministères fédéraux différents qui mobilisent tous leur réponse aux exigences de la Colombie-Britannique. »

Il a déclaré que l’aide fédérale pourrait inclure une assistance militaire pour les évacuations par pont aérien depuis des endroits éloignés, ainsi que le déploiement de militaires formés comme sapeurs pour empêcher les incendies de se rallumer une fois qu’ils ont été éteints.

« S’il y a des communautés qui deviennent isolées et doivent être évacuées, alors les Forces armées canadiennes fournissent ces ressources », a indiqué M. Blair.

La Garde côtière canadienne mobilise aussi du soutien pour les communautés côtières touchées, et les employés du ministère des Ressources naturelles qui ont une expertise en gestion forestière se préparent également à donner un coup de main, a-t-il assuré.

M. Blair a ajouté qu’il y a un certain nombre de parcs nationaux en Colombie-Britannique, et que, par conséquent, Parcs Canada est prêt à aider la province avec des pompiers du parc et des experts en gestion forestière.

Il a affirmé que la Colombie-Britannique était l’une des provinces les mieux équipées pour faire face aux incendies, car elle est souvent parmi les plus durement touchées, mais que toute aide supplémentaire nécessaire était mise à sa disposition.

Un travail très dangereux

La Colombie-Britannique accueillerait tous les pompiers et équipements supplémentaires, car le temps chaud et les orages maintiennent des conditions extrêmes d’incendie et mettent à rude épreuve les ressources, a déclaré Cliff Chapman, porte-parole du Service contre les incendies de forêt de la Colombie-Britannique.

Il est très, très difficile à travers le Canada et à travers le monde en ce moment d’obtenir une capacité supplémentaire de lutte contre les incendies. C’est un travail très dangereux. Avec les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, cela le rend d’autant plus dangereux pour notre personnel qui travaille 14, 16 ou 20 heures par jour en essayant de tout faire pour éloigner ces incendies des impacts critiques. Cliff Chapman, porte-parole du Service contre les incendies de forêt de la Colombie-Britannique

Il a déclaré que dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, 51 000 coups de foudre ont été enregistrés au cours des sept derniers jours et environ 160 incendies de forêt brûlent.

La demande de la ministre Ma pour plus d’aide internationale a été déposée par l’intermédiaire du Centre interservices des incendies de forêt du Canada, qui coordonne les ressources de lutte contre les incendies à travers le pays.

Le premier ministre David Eby a déclaré plus tôt cette semaine que la province recherchait davantage de soutien à la lutte contre les incendies, en particulier du matériel aérien.

Il a dit que les prévisions laissent croire que la Colombie-Britannique et le Canada pourraient faire face à la pire saison des incendies en 100 ans.

M. Eby a exprimé sa gratitude pour l’aide apportée par les pompiers du Mexique et des États-Unis qui sont en première ligne avec les équipes provinciales.