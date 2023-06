Colombie-Britannique

Les agents des services frontaliers ont saisi 6300 kg de méthamphétamine en six mois

(Delta) L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a déclaré avoir confisqué plus de 6300 kilogrammes de méthamphétamine en Colombie-Britannique au cours des six derniers mois, incluant la plus grande saisie de cette drogue jamais réalisée.