La Gendarmerie royale du Canada a confirmé jeudi soir le décès de 15 personnes dans une collision impliquant un autobus et un camion semi-remorque dans l’ouest du Manitoba. Les victimes étaient des personnes âgées de la ville de Dauphin, dans le nord de la province, en route pour un après-midi au casino.

Cet accident majeur s’est produit jeudi vers midi (heure locale) sur l’autoroute transcanadienne à l’angle de la route 5, près de la ville de Carberry. Cette ville se trouve à environ 160 kilomètres à l’ouest de Winnipeg, au Manitoba.

Un autobus transportant environ 25 personnes âgées de la ville de Dauphin, quelque 200 kilomètres au nord, a été percuté par le poids lourd qui roulait sur l’autoroute transcanadienne. Ces aînés étaient en route pour un après-midi casino situé au sud de Carberry, a confirmé le maire de Dauphin David Bosiak à La Presse.

L’autobus roulait vers le sud sur la route 5 et avait déjà traversé la voie en direction ouest de l’autoroute. Au moment de la collision avec le semi-remorque, le véhicule s’était engagé dans la voie en direction est, a précisé la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Dix autres blessés ont été transportés dans quatre hôpitaux différents de la province pour recevoir des soins d’urgence. Un code orange a été lancé jeudi pour s’assurer que les ressources médicales étaient en place pour recevoir un important afflux de patients.

Une enquête de la division des crimes majeurs de la GRC a été ouverte pour faire la lumière sur la tragédie.

Il s’agit de l’accident de la route ayant fait le plus de morts dans l’histoire du Manitoba, selon les autorités.

Dans une conférence de presse vers 18 h jeudi, le commandant de la GRC du Manitoba Rob Hill a confirmé le décès de 15 personnes dans la collision.

Les deux conducteurs ont aussi été blessés et transportés à l’hôpital.

Les passagers de l’autobus venaient de la ville de Dauphin, à 190 kilomètres au nord de Carberry. Il s’agit de la neuvième ville en importance au Manitoba. Environ 11 000 personnes vivent dans la municipalité, en incluant les secteurs ruraux environnants, a expliqué M. Bosiak.

« Les gens de notre communauté sont sous le choc, attristés et ils essaient de se soutenir », a continué le maire en entrevue. M. Boziak ne se doutait pas que cette collision aurait des échos qu’à Dauphin chez lui quand il a d’abord entendu parler de la collision vers midi. Ce n’est que quelques heures plus tard qu’il a su que le minibus transportait des résidants de Dauphin.

« Je sais que c’est un autobus d’une compagnie privée qui offre des services de transport, mais je ne sais pas qui est le conducteur, même s’il est sûrement d’ici », a ajouté M. Boziak.

Un centre de soutien pour les familles a été mis sur pied dans le sous-sol de l’église Luthérienne de Dauphin. Le maire s’apprête à s’y rendre après avoir raccroché avec La Presse.

« Cette journée sera synonyme de tragédie et de grande tristesse pour le Manitoba et le Canada en entier », s’est désolé Rob Hill de la GRC devant les journalistes un peu plus tôt.

La division du Manitoba de la GRC a indiqué sur Twitter vers 16 h que toutes les ressources disponibles étaient déployées vers cette collision ayant provoqué de multiples décès (mass casualties) sur l’autoroute 1, à proximité de l’autoroute 5. Des unités de l’ouest du Manitoba ainsi que la division des crimes majeurs ont été appelées sur les lieux pour prêter main-forte aux autres premiers répondants.

Entre 13 h et 13 h 30, la compagnie d’ambulance en région éloignée STARS a aussi indiqué sur Twitter que des ressources de Regina, en Saskatchewan, et de Winnipeg, au Manitoba, avaient été dépêchées sur une scène d’urgence à Carberry.

Deux hélicoptères ont d’abord été envoyés par STARS de Regina et de Winnipeg. Puis, deux équipes médicales composées de médecins, infirmières et ambulanciers ont aussi été déployés, explique le porte-parole Blake Robert à La Presse. Au total, 14 membres du personnel ont été envoyés sur les lieux de l’accident. Ils portent main-forte aux premiers répondants locaux.

Un tel déploiement avait été vu lors de la collision qui avait causé la mort de 15 joueurs des Broncos de Humboldt, en Saskatchewan, ou encore lors de l’attaque dans la Nation crie de James Smith en Saskatchewan, souligne M. Robert.

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a réagi en fin de journée en offrant ses plus sincères condoléances sur Twitter. « Les nouvelles en provenance de Carberry, au Manitoba, sont tragiques, a-t-il écrit. Je ne peux imaginer la douleur que vous ressentez, mais les Canadiens sont là pour vous. »

Le chef du Parti conservateur du Canada Pierre Poilievre s’est aussi exprimé sur Twitter à propos de la tragédie. « J’ai le cœur brisé par la nouvelle des victimes de l’horrible accident qui s’est produit près de Carberry, au Manitoba, plus tôt aujourd’hui, a-t-il souligné. Je remercie la police, les pompiers et les ambulances qui se sont rendus sur les lieux pour aider les gens en ce moment tragique. »

« Mon cœur est brisé à l’annonce de l’accident tragique près de Carberry, a écrit sur le réseau social la première ministre du Manitoba Heather Stefanson. Mes plus sincères condoléances à toutes les personnes impliquées. »

La police demande aux automobilistes d’éviter le secteur et de laisser passer les véhicules d’urgence. L’autoroute a été coupée dans les deux sens et rouverte en fin de journée.