(Edmonton) Les incendies de forêt qui sont toujours actifs dans le comté de Yellowhead, à l’ouest d’Edmonton, ne se sont pas rapprochés des municipalités évacuées dimanche, mais ils empêchent toujours des milliers d’Albertains de rentrer chez eux.

Rob Drinkwater La Presse Canadienne

Selon une mise à jour fournie par le gouvernement albertain, un front froid qui a balayé la région dans la nuit de samedi à dimanche a aidé la lutte contre les flammes, notamment puisqu’il s’accompagnait de quelques précipitations.

Les quantités de pluie étaient minimes, mais elles ont tout de même été suffisantes pour augmenter l’humidité dans l’air et ainsi ralentir la progression des incendies.

Cependant, malgré cette bonne nouvelle, les autorités municipales de la région ont annoncé que les ordres d’évacuation étaient maintenus. Ils ont du même coup prévenu les évacués qu’ils ne doivent pas s’attendre à pouvoir rentrer chez eux avant mercredi.

« Quand on regarde les feux, on pourrait croire qu’ils sont plus calmes. Mais je vous assure qu’ils sont toujours très dangereux et qu’il suffirait d’un peu de vent pour que les flammes reprennent de plus belle », a averti le directeur général du comté de Yellowhead, Luc Mercier.

Près de 14 000 personnes faisaient l’objet d’un ordre d’évacuation en raison des incendies de forêt à travers l’Alberta dimanche, selon le plus récent bilan du gouvernement provincial.

À Edson, qui a été totalement évacué vendredi soir, des pompiers ont fait du porte-à-porte dimanche pour déplacer des objets inflammables, notamment des réservoirs de propane et des bûches de bois, loin des maisons.

Des agents de la Gendarmerie royale du Canada ont aussi continué à patrouiller dans la ville, alors que l’incendie reste à environ 1,5 kilomètre de la limite sud de la municipalité.

Environ 2700 personnes étaient sur le terrain dimanche en Alberta pour lutter contre les feux. Des travailleurs venus d’ailleurs au Canada, des États-Unis, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l’Afrique du Sud participaient aux efforts, tout comme des membres des Forces armées canadiennes.

Parallèlement, Environnement Canada a publié dimanche des bulletins météorologiques spéciaux concernant la qualité de l’air pour plusieurs villes de l’Alberta, dont Edmonton et Calgary, en raison de la fumée des incendies.

Nouvelles évacuations en Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, les résidants de certaines régions du nord-est de la province ont été invités à quitter leur domicile en raison de la progression des incendies de forêt.

La municipalité régionale de Northern Rockies a publié un ordre d’évacuation pour les zones isolées d’Ittsi Creek et de Maxhamish Lake, situées à environ 125 kilomètres au nord de Fort Nelson.

Sur l’île de Vancouver, le premier convoi de véhicules de services essentiels a quitté Lake Cowichan dimanche sur une route forestière non pavée, en direction de plusieurs communautés isolées par les incendies de forêt.

Port Alberni, Ucluelet et Tofino sont isolées du reste de la province depuis qu’un incendie a interrompu l’accès à l’autoroute 4, qui est la voie de circulation principale dans cette région.