La Nouvelle-Écosse a imposé une interdiction de faire des feux à ciel ouvert le 29 mai en raison des nombreux incendies de forêt qui faisaient déjà rage dans la province et qui ont forcé des milliers de personnes à évacuer.

Une femme du centre de la Nouvelle-Écosse a été condamnée à une amende de près de 29 000 $ pour avoir fait un feu en plein air sans surveillance, alors que l’interdiction de faire des feux s’appliquait à l’ensemble de la province.

Sarah Smellie La Presse Canadienne

Des agents se sont rendus sur les lieux d’un feu à ciel ouvert sur une propriété privée dans la communauté de Lantz, à environ 50 kilomètres au nord d’Halifax, vendredi après-midi, a expliqué le caporal Chris Marshall, de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en entrevue avec La Presse Canadienne.

Une fois sur place, les policiers ont trouvé un feu non supervisé qui brûlait dans un foyer à quelques mètres d’un boisé.

« Un agent a fini par utiliser un boyau d’arrosage qu’il a trouvé sur la propriété pour éteindre les flammes », a mentionné le caporal Marshall.

Une femme est alors sortie de la maison située sur la propriété. Les policiers lui ont immédiatement remis une contravention pour avoir allumé un feu à moins de 1000 pieds des bois pendant une interdiction en vigueur, ce qui a entraîné une amende de 28 872,50 $.

Quelques jours plus tard, le premier ministre Tim Houston a augmenté la sévérité des amendes, les faisant passer de 237,50 $ à 25 000 $. Selon le caporal Marshall, une fois les frais administratifs ajoutés, le montant total de l’amende s’élève à 28 872 $.

Pendant ce temps, les équipes de lutte contre les incendies s’affairaient toujours samedi à combattre le plus important incendie de forêt de l’histoire de la Nouvelle-Écosse.

Selon les autorités locales, l’incendie de Barrington Lake n’est toujours pas maîtrisé, mais il ne se propage plus. Samedi, environ 130 pompiers étaient toujours à pied d’œuvre pour le combattre.

Les flammes liées à ce feu ont déjà englouti 234 kilomètres carrés de forêt depuis le 27 mai.

Samedi, des hélicoptères ont commencé à utiliser des capteurs infrarouges pour détecter les points chauds des incendies toujours en vigueur, selon un communiqué publié par le gouvernement provincial. Les autorités espèrent que ces outils aideront les équipes au sol à éteindre définitivement les brasiers.

Plus de 22 000 personnes ont dû quitter leur domicile à cause des incendies près de Barrington Lake et dans le quartier d’Upper Tantallon, en banlieue d’Halifax.

La plupart des ordres d’évacuation ont été levés vendredi, mais les feux avaient eu le temps de détruire environ 211 maisons et chalets.