(Ottawa) Le gouvernement fédéral a déployé des membres de l’équipe permanente de déploiement rapide d’Affaires mondiales Canada à Djibouti en raison de l’instabilité et de la détérioration rapide de la situation au Soudan.

La Presse Canadienne

Dans un communiqué vendredi, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a aussi indiqué que l’ambassade du Canada à Khartoum, capitale du Soudan, a temporairement suspendu ses activités en personne.

Mme Joly a précisé que l’équipe de déploiement rapide peut fournir des services d’intervention d’urgence, de coordination, d’assistance consulaire et de soutien logistique.

Le gouvernement indique que le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes « planifient diverses éventualités », mais ne donne pas d’autres détails.

Jeudi, Mme Joly a déclaré que le Canada n’avait aucun moyen d’évacuer les citoyens du Soudan, où la violence s’est considérablement intensifiée entre l’armée du pays et sa force paramilitaire rivale.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu’il comptait environ 1500 Canadiens enregistrés comme étant au Soudan.

« La situation au Soudan est instable et se détériore rapidement. Le Canada continue d’appeler à la fin de la violence et est solidaire avec le peuple soudanais dans la lutte pour la paix », a affirmé Mme Joly.

« Nous surveillons activement la situation au Soudan et collaborons avec les pays voisins ainsi qu’avec des gouvernements aux valeurs similaires et la communauté internationale afin de coordonner la réponse à cette crise », a ajouté la ministre libérale.

Elle a indiqué que les services consulaires restent disponibles pour les Canadiens au Soudan, mais en raison de la situation sécuritaire actuelle, ces services pourraient être limités.

« Les fonctionnaires à Ottawa sont également en contact régulier avec les Canadiens touchés, leur fournissant de l’information et des conseils au fur et à mesure que la situation évolue. De plus, les responsables de nos missions dans les pays voisins sont également prêts à apporter leur soutien si nécessaire », a détaillé Mme Joly.

Les États-Unis et d’autres pays s’attendent à une escalade de la violence et se préparent à évacuer leurs ressortissants au Soudan. Certains des combats les plus violents ont eu lieu dans les aéroports.

Le Pentagone a transféré un petit nombre de soldats sur une base à Djibouti afin de faciliter l’évacuation.

Le général américain Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a discuté de la situation avec des responsables de la défense d’Allemagne, d’Italie et du Canada, lors d’une réunion qui s’est tenue en Allemagne vendredi, a indiqué un responsable américain.

L’un des sujets abordés a été de veiller à ce que les efforts d’évacuation éventuels n’entrent pas en conflit. Le fonctionnaire a parlé sous le couvert de l’anonymat pour décrire les discussions.

Avec les informations de l’Associated Press