(Sainte-Anne-de-Beaupré) Au cinquième jour de son pèlerinage pénitent au Canada, le pape François a pris un bain de foule avant de participer à une messe sur les thèmes de la réconciliation et de la guérison à la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Il a été accueilli par une foule clairsemée aux sentiments mitigés.

Le pape a parlé du voyage des disciples d’Emmaüs, à la fin de l’Évangile de saint Luc, et de la culpabilité qu’ils ressentaient après la mort de Jésus. Il a indiqué que l’on pouvait se poser des questions, se demander « qu’est-ce qui s’est passé ? Pourquoi cela est arrivé ? Comment cela a-t-il pu arriver ? »

« Ce sont les questions que chacun de nous se pose à lui-même ; et ce sont aussi les interrogations brûlantes que cette Église pèlerine au Canada fait résonner dans son cœur sur un éprouvant chemin de guérison et de réconciliation », a-t-il déclaré dans sa langue maternelle, l’espagnol, après avoir prononcé quelques mots en français pour ouvrir la messe vers 10 h jeudi.

À l’intérieur du sanctuaire, juste devant l’autel et à quelques mètres de François au début de la messe, des manifestants ont déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire : « Annulez la doctrine », en référence aux édits papaux du 15e siècle qui autorisaient les puissances européennes à coloniser les terres et les peuples non chrétiens.

Rencontrée sur place, Lise Coocoo Dubé estime que ces excuses sont « une bonne chose ». « Il était temps, je crois », a ajouté celle qui accompagne une délégation d’aînés et de survivants de sa communauté, Manawan. « J’espère que ça va apaiser leurs souffrances. »

« Il y a pas mal de choses qu’il n’a pas mentionné », a déploré Abigail Brooks, une jeune femme de la Première Nation Sitansisk, au Nouveau-Brunswick. « Il ne peut pas y avoir de réconciliation tant que tout ce qui est arrivé n’est pas reconnu. » Elle et son amie Stevie Hall-Polchies ont fait le voyage pour « soutenir nos aînés et tous les survivants des pensionnats ».

Pour Jimmy Peter Ainish, un survivant de la communauté naskapie de Kawawachikamach, au nord de Schefferville, ces excuses ne sont que le début. « Le système est toujours là, il nous enlève toujours nos enfants : c’est le système de protection de la jeunesse », a-t-il dénoncé.

Avant de célébrer la messe, le pape François a circulé dans un chemin clôturé pour saluer la foule de quelques centaines de personnes rassemblées devant la basilique.

Les organisateurs s’attendaient à ce que plus de 16 000 personnes y assistent, mais comme lors des évènements précédents à Québec et en Alberta, la participation s’est avérée beaucoup moindre. On y retrouvait néanmoins beaucoup d’Autochtones, souvent vêtus de l’orangé du mouvement « chaque enfant compte » en souvenir des survivants des pensionnats et des enfants qui y ont été perdus.

D’autres catholiques de toutes origines étaient aussi venus voir le souverain pontife. Le site de Sainte-Anne-de-Beaupré est l’un des lieux de pèlerinage les plus anciens et les plus populaires d’Amérique du Nord et attire chaque année plus d’un million de visiteurs.

Le pape François doit prendre part à des vêpres – un service de prières – avec des leaders de l’Église en début de soirée jeudi à la Cathédrale-Basilique de Notre-Dame de Québec, puis rencontrer une délégation de peuples autochtones vendredi matin avant de partir pour Iqaluit. La capitale du Nunavut sera son dernier arrêt au Canada avant de rentrer à Rome.

