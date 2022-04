La Pologne est le pays limitrophe de l’Ukraine où ont fui la majorité de la population qui fuit la guerre. Plus de 2,6 millions de personnes ont franchi la frontière entre les deux pays depuis le début de l’invasion russe, le 24 février dernier.

(Ottawa) De 100 à 150 membres des Forces armées canadiennes se rendront en Pologne pour appuyer les autorités du pays à accueillir les Ukrainiens qui fuient la guerre.

Mélanie Marquis La Presse

Les militaires seront déployés un peu partout en Pologne ; la majorité d’entre eux appuieront les efforts de prise en charge, de traitement et de réinstallation des Ukrainiens tandis que d’autres se joindront à une force opérationnelle militaire polonaise, a annoncé jeudi la ministre de la Défense nationale, Anita Anand.

« Cet effort humanitaire est requis en Pologne immédiatement », a-t-elle affirmé en conférence de presse à la base militaire de Trenton, en Ontario.

La Pologne est le pays limitrophe de l’Ukraine où ont fui la majorité de la population qui fuit la guerre. Plus de 2,6 millions de personnes ont franchi la frontière entre les deux pays depuis le début de l’invasion russe, le 24 février dernier.

Les militaires partiront dans les prochains jours, a indiqué la ministre Anand.

Plus de 11 000 Ukrainiens, membres de leur famille et résidents permanents canadiens sont venus au Canada depuis le début de l’offensive des troupes de Vladimir Poutine. En date du 6 avril, environ 120 000 demandes d’autorisation de voyage d’urgence ont été déposées, et quelque 32 000 d’entre elles ont été approuvées.