Un courtier immobilier de Montréal sans antécédent judiciaire, Jesse Wiseman, a été condamné à six ans de pénitencier la semaine dernière, après que la police eut retrouvé plus de 40 kilogrammes de cocaïne dans un condo, il y a un peu plus d’un an.

Wiseman, 35 ans, a été arrêté à l’issue d’une courte enquête de la section Antigang de la Division du crime organisé (DCO) du Service de police de la Ville de Montréal.

Après avoir reçu des informations voulant que Wiseman effectuait du trafic de stupéfiants, les enquêteurs l’ont suivi et l’ont vu effectuer des rencontres rapides et des échanges de sacs avec d’autres individus.

Le 29 mai 2023, à la suite d’un échange de sac entre Wiseman et un individu, les enquêteurs ont arrêté les deux hommes et trouvé un kilogramme de cocaïne et une somme de 23 000 $.

Ils ont également trouvé sur Wiseman deux ensembles de clés, l’une pour son condo et l’autre, pour une autre unité, dans le même immeuble de la rue Lennox.

Dans le condo occupé par Wiseman, ils ont découvert une arme à feu et dans le second, 43 kilogrammes de cocaïne, l’une des plus grandes, sinon la plus grande saisie de cocaïne réalisée par le SPVM l’an dernier.

Joueur compulsif

Jeudi dernier, Wiseman a plaidé coupable à trois chefs de trafic de cocaïne, possession de cocaïne dans un but de trafic et possession d’une arme prohibée.

La juge Geneviève Graton de la Cour du Québec a accepté une suggestion commune de la Poursuite et de la Défense et a condamné Wiseman à six ans de pénitencier.

En soustrayant la période passée en détention préventive — qui est calculée en temps et demi —, il reste au condamné près de quatre ans et demi à purger.

Dans une courte plaidoirie, soulignant les facteurs atténuants, l’avocat de Wiseman, Me Dominique Shoofey, a expliqué l’implication de son client dans ce crime par ses problèmes de jeu.

Il y a des jours de surveillance durant lesquels les policiers l’ont vu aller d’un casino à l’autre, à Kahnawake, Montréal, et revenir à sa maison. Son implication provient des problèmes de jeu qu’il a développés au fil des ans. Me Dominique Shoofey, avocat de Jessy Wiseman

Selon un document policier déposé durant l’enquête sur remise en liberté de Wiseman, ce dernier aurait effectué en avril et mai 2023 des achats de 85 000 $ à des tables de jeu et subi des pertes de 64 000 $ aux tables et de 63 000 $ aux machines.

Pour la seule journée du 23 mai 2023, il aurait joué pour 35 000 $ et subi des pertes de 32 000 $.

Fort volume

Lors de cette même enquête sur remise en liberté, un enquêteur de la DCO du SPVM, Mathieu-Olivier Couture, avait raconté que Jesse Wiseman aurait été un homme de confiance d’Erasmo Crivello, que le témoin a décrit comme « un grand importateur de cocaïne indépendant, qui a des liens avec le crime organisé traditionnel italien (COTI) et qui, selon nos informations, est en mesure de fournir un volume de 20 kilos par jour ».

Les 43 paquets trouvés dans le condo dont Wiseman avait la clé affichaient des logos différents, dont le profil caricaturé de Donald Trump.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR Un des kilogrammes saisis affichant le profil et le nom de l’ancien président américain.

Dans le condo, qui servait vraisemblablement de cache de drogue, les policiers ont aussi trouvé de la comptabilité dissimulée dans une boîte de céréales Lucky Charms.

Selon la lecture que l’enquêteur Couture a faite de cette comptabilité, au moins 300 kg auraient transité par ce condo et entre 10 et 20 kg auraient été écoulés chaque jour.

L’enquêteur a aussi fixé la valeur des 43 kg saisis en mai 2023 à au moins 10 millions de dollars une fois la drogue coupée et revendue dans la rue.

Il est dorénavant interdit à Wiseman de posséder une arme et il a dû fournir un échantillon d’ADN.

