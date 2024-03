M e Vincent Ranger a défendu pro bono pendant plus de cinq ans une vingtaine de copropriétaires floués dans un stratagème immobilier complexe.

L’avocat Vincent Ranger, qui a défendu gratuitement une vingtaine de copropriétaires floués dans un stratagème immobilier, a été honoré jeudi par le Barreau du Québec.

« Me Vincent Ranger représente, par son altruisme et sa ténacité, l’archétype de l’auxiliaire de justice que doit être l’avocat. Son engagement pro bono hors du commun et son dévouement envers ses clients vulnérables ont servi les intérêts de la justice d’une façon remarquable, et son action rejaillit sur la confiance du public envers le système de justice », a déclaré dans un communiqué le Barreau du Québec.

Lisez l’article « Deux frères “autocrates” devront payer 7 millions »

Lisez la chronique « Un câlin de Thémis pour l’avocat Vincent Ranger »

Me Vincent Ranger s’est démarqué en défendant pro bono pendant plus de cinq ans une vingtaine de copropriétaires floués dans un stratagème immobilier complexe.

La Presse avait rapporté l’histoire de ce copropriétaire d’un immeuble de 119 logements de Montréal qui a construit un stratagème avec son frère pour voler une vingtaine de ses copropriétaires, pour la plupart des immigrants récents, en les harcelant, en les espionnant, en les humiliant et en les épuisant juridiquement.

En janvier 2024, la Cour supérieure a reconnu l’abus dont avaient été victimes les copropriétaires. Maher Balabanian et son frère, Jean Balabanian, ont été condamnés à verser près de 5,9 millions en indemnités et dommages punitifs et 1,3 million en intérêts aux copropriétaires.

« La capacité de Me Ranger à défendre avec persévérance les intérêts des victimes a été non seulement remarquée, mais également saluée par la presse. Le Mérite lui est décerné pour son engagement exceptionnel envers la justice sociale, son éthique professionnelle et son approche centrée sur l’humain », a ajouté le Barreau.

Trois autres avocats ont été honorés jeudi. Me Régine Tremblay a été sélectionné pour sa contribution à la progression des femmes dans la profession et dans la société.

Me Peter William Hutchins a été honoré à titre posthume pour sa contribution à l’intégration des traditions juridiques autochtones aux lois canadiennes et à la reconnaissance des interprétations autochtones des traités et des droits ancestraux par le système de justice étatique.

Enfin, Me Suzanne H. Pringle, a été retenue pour avoir représenté les intérêts de ses clients dans des dossiers complexes de litige et de partage d’intérêts financiers.