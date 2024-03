(Québec) La police de Québec a arrêté un homme et une femme après la mort d’un bébé de 14 mois survenue jeudi dernier dans une garderie de Québec.

Les policiers sont intervenus jeudi dernier dans une garderie en milieu familial de l’avenue Sainte-Thérèse, dans le secteur Beauport.

« Les policiers et les paramédics ont effectué des manœuvres de réanimation et ont escorté l’enfant jusqu’au centre hospitalier. Malheureusement, le bambin est décédé quelques heures plus tard », indique le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Le SPVQ a annoncé mardi avoir arrêté un homme de 30 ans et une femme de 25 ans dans la foulée du drame. Les policiers n’ont pas précisé si les deux suspects étaient les propriétaires de la garderie et n’ont pas précisé la nature des accusations. Ce sont les enquêteurs de l’Unité des crimes graves qui leur ont passé les menottes.

L’homme et la femme sont détenus et doivent comparaître mardi au palais de justice de Québec.