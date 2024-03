Six personnes, dont quatre enfants, ont été retrouvées mortes le 6 mars dernier dans une maison en rangée de la banlieue sud de Barrhaven à Ottawa.

Funérailles ouvertes au public pour les six victimes

(Ottawa) Un service funèbre multiconfessionnel aura lieu dimanche après-midi à Ottawa pour les six victimes du massacre, qui a décimé une famille à Barrhaven.

La Presse Canadienne

Le service est ouvert au public et il est prévu à compter de 13 h au Centre des congrès Infinity de la ville.

Six personnes, dont quatre enfants, ont été retrouvées mortes le 6 mars dernier dans une maison en rangée de la banlieue sud de Barrhaven à Ottawa.

Les victimes sont Darshani Ekanayake, une mère de famille âgée de 35 ans, et ses quatre enfants, âgés de deux mois à sept ans, ainsi qu’un ami de la famille.

Son mari et le père des enfants, Dhanushka Wickramasinghe, a subi des blessures aux mains et au visage.

Les organisateurs des funérailles avaient demandé le respect de la vie privée pour pleurer la perte des membres de cette famille, mais ils se disent très reconnaissants de l’énorme soutien reçu.

Les victimes étaient de nouveaux arrivants sri-lankais au Canada. Leur bébé était cependant né au pays.

La police a arrêté un Sri Lankais, âgé de 19 ans, le soir de l’attaque et l’a accusé de six chefs de meurtre prémédité et d’un chef de tentative de meurtre.

L’accusé Febrio De-Zoysa était un étudiant international qui vivait avec la famille au moment de leur mort, selon la police d’Ottawa.

L’avocat de l’accusé, Ewan Lyttle, a indiqué que son client est détenu sous protection et que sa famille est « évidemment très bouleversée » par les allégations.