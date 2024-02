Deux piétonnes ont été happées par des automobilistes en l’espace de quelques dizaines de minutes, mardi matin à Montréal et à Longueuil, forçant l’ouverture d’enquêtes policières. Dans les deux cas, la vie des victimes semble toutefois être hors de danger.

Le premier incident est d’abord survenu vers 8 h 40, sur le chemin Du Tremblay à la hauteur de la rue du Colisée, à Longueuil. Un automobiliste effectuant un virage est alors entré en collision avec une piétonne qui traversait vers le chemin Du Tremblay, à partir de la rue du Colisée.

Des ambulanciers ont été appelés sur place et la piétonne, dont l’âge n’a pas été précisé, a été transportée d’urgence dans un centre hospitalier, où on ne craint pas pour sa vie.

Un périmètre de sécurité a été érigé et la circulation était entravée dans le secteur, en début d’avant-midi. Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a d’ailleurs demandé à la population d’éviter le secteur, en début de journée, pour laisser ses enquêteurs passer la scène au peigne fin.

Quelques minutes plus tard, vers 9 h, une autre piétonne âgée de 45 ans a été happée, cette fois dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie à Montréal.

Selon l’agente Sabrina Gauthier, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la victime circulait à pied sur la rue de Bellechasse au moment des faits. L’automobiliste, lui, roulait sur le boulevard Saint-Michel. La collision aurait donc eu lieu à l’intersection des deux artères.

La quadragénaire a également été transportée dans un centre hospitalier, mais était consciente lors du déplacement et son état n’était pas considéré critique. Plusieurs enquêteurs en collision du SPVM se sont rendus sur les lieux, mais la scène a été levée en fin d’avant-midi, permettant de rouvrir la circulation.

Tout cela survient alors qu’à Québec, l’étude du projet de loi de la future Stratégie nationale en sécurité routière est lancée ce mardi, en présence de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault.

Plus tôt, ce mardi, La Presse rapportait que Piétons Québec demande au gouvernement d’imposer une vitesse maximale de 30 km/h dans toutes les villes de la province pour « sauver des vies ». L’organisme invite également les parlementaires à réfléchir à infliger des sanctions plus sévères aux conducteurs de gros véhicules, comme les camions, mais aussi les camionnettes et les véhicules utilitaires sport.

La ministre Guilbault souhaite notamment faire abaisser automatiquement la limite de vitesse à 30 km/h autour des écoles et permettre l’installation d’un plus grand nombre de radars photo.

Avec Charles Lecavalier, La Presse