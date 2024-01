Guylaine Potvin a subi de multiples blessures et est finalement morte par strangulation, dans son appartement de Jonquière il y a près de 24 ans, a déclaré mardi une pathologiste judiciaire.

La Presse Canadienne

La docteure Caroline Tanguay comparaissait au procès de Marc-André Grenon, accusé de meurtre au premier degré et d’agression sexuelle grave. Les crimes ont été commis il y a près de 24 ans maintenant. Guylaine Potvin, une étudiante de 19 ans, avait été retrouvée morte en avril 2000 dans son appartement de Jonquière, aujourd’hui un arrondissement de Saguenay.

On a appris au début du procès devant jurés que l’accusé, qui a plaidé non coupable, avait été arrêté 22 ans après le crime, à Granby, après que l’ADN sur deux pailles qu’il avait jetées semblait correspondre à des preuves colligées sur la scène du crime en 2000.

PHOTO SÛRETÉ DU QUÉBEC, FOURNIE PAR LA PRESSE CANADIENNE Guylaine Potvin

Ce n’est pas la pathologiste judiciaire Tanguay qui avait pratiqué l’autopsie de la victime à l’époque. Mardi, elle a accompagné les jurés dans l’examen du rapport d’autopsie original. Le pathologiste avait conclu à l’époque que la victime était morte d’asphyxie à la suite d’une combinaison d’étranglement manuel et par ligature.

La docteure Tanguay a souligné mardi qu’on avait alors constaté sur le corps de l’étudiante un traumatisme contondant à la tête et aux épaules, une marque de morsure sur le sein gauche et des blessures autour du cou et des organes génitaux. Se référant au rapport d’autopsie original du pathologiste, à ses notes et à ses photos, la docteure Tanguay a conclu que la victime était morte d’une asphyxie par compression, apparemment une combinaison d’étranglement manuel et d’étranglement par ligature.

PHOTO FOURNIE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC Marc-André Grenon

Le procureur Pierre-Alexandre Bernard a ensuite montré à la pathologiste une ceinture, la boucle cassée, qui avait été retrouvée près du corps de la victime. La docteure Tanguay a confirmé que cette ceinture aurait pu provoquer le genre de blessures notées à l’autopsie sur le cou de la victime.

La docteure Tanguay a rappelé aux jurés que le médecin légiste avait demandé à l’époque que des échantillons d’ADN – y compris des cheveux et des « sécrétions », qui pourraient être des fluides corporels – soient prélevés sur plusieurs parties du corps de la victime, à des fins d’analyse.

La pathologiste judiciaire a déclaré mardi que la victime ne portait qu’un T-shirt lorsqu’on a retrouvé son corps. Par ailleurs, une empreinte sur sa main droite suggérait qu’une bague avait été récemment retirée.

Nouvelles techniques d’ADN

Le procès, qui a débuté la semaine dernière au palais de justice de Chicoutimi, devrait faire la lumière sur de nouvelles techniques de recherche ADN qui ont conduit les enquêteurs à arrêter Grenon 22 ans après le meurtre.

Le procureur Bernard a déclaré que même si l’ADN masculin avait été découvert sur les lieux du crime en 2000, il n’y aurait eu à l’époque aucune correspondance dans la base de données de la police. Il n’y avait pas non plus de témoin du crime.

Le suspect a finalement été retracé 22 ans plus tard, lorsque la police a eu recours au nouveau « projet PatronYme », mené par le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec. Ce projet compare l’ADN aux noms de famille masculins, a expliqué la Couronne la semaine dernière.

Plus tôt cette semaine, on a appris au procès que les empreintes digitales partielles trouvées sur les lieux ne pouvaient pas être liées à l’accusé. De plus, l’empreinte de morsure trouvée sur le sein de la victime ne pouvait pas non plus être liée à Grenon, qui a reçu des soins dentaires depuis ce temps, ont convenu la défense et la poursuite dans une déclaration commune.

Le juge François Huot, de la Cour supérieure, a expliqué au jury que ces conclusions n’excluaient pas la possibilité que Grenon était sur les lieux du crime, mais elles ne pouvaient pas être utilisées pour l’incriminer.

Le contre-interrogatoire de la docteure Tanguay a débuté mardi après-midi, mais l’audience a été ajournée à mercredi, suite à des discussions entre les avocats et le juge.