Un homme de 77 ans qui s’est adressé au tribunal des petites créances pour se faire rembourser une partie des 20 000 $ qu’il avait prêtés à une ancienne escorte en échange de services sexuels ne reverra pas la couleur de son argent, ni en espèces ni en nature.

Ce qu’il faut savoir

La Cour des petites créances a été saisie en novembre d’une cause impliquant une série de prêts totalisant plus de 20 000 $ entre un homme et une ancienne escorte dont il utilisait les services.

Une des clauses du contrat prévoyait des remboursements « en nature », à raison de 200 $ le rendez-vous.

La Cour des petites créances vient de rejeter la réclamation de l’homme, mais a refusé de se prononcer spécifiquement sur les faveurs sexuelles prévues au contrat.