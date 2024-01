Jean-Winsing Barthelus, homme de confiance et bras-droit du chef de gang Gregory Woolley assassiné en novembre dernier à Saint-Jean-sur-Richelieu, a été arrêté avec des armes à feu vendredi matin.

Barthelus, 45 ans, a été intercepté par les enquêteurs de l’Équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu (ÉMAF) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) alors qu’il se trouvait dans son véhicule, dans le Vieux-Longueuil.

Les limiers ont d’abord trouvé un pistolet chargé dans son véhicule et un autre plus tard dans la journée dans sa résidence située sur la Rive-Sud de Montréal.

Jean-Winsing Barthelus a comparu samedi au palais de justice de Longueuil où il a notamment été accusé de possession d’armes.

Barthelus, qui est issue des gangs de rue d’allégeance bleue, était un compagnon de route de longue date de Gregory Woolley avec lequel il a fait partie, durant les années 90, d’un groupe appelé le Syndicate qui contrôlait le trafic de stupéfiants au centre-ville de Montréal pour le compte des Hells Angels.

Aujourd’hui, Barthelus est encore considéré par la police comme une relation des motards.

Sous le coup d’une interdiction

Barthelus est déjà sous le coup d’une ordonnance lui interdisant de posséder une arme. Celle-ci a été reconduite la dernière fois en mars 2019 alors que le juge Marc David, de la Cour supérieure, l’avait condamné à 57 mois de prison pour gangstérisme, complot et trafic de cocaïne.

Mais en soustrayant la période de temps passée en détention préventive, il ne lui restait qu’une journée à purger.

Barthelus et Gregory Woolley avaient été arrêtés en novembre 2015 dans l’opération Magot-Mastiff par laquelle la Sûreté du Québec avait décapité une alliance mafia-motards-gang qui dirigeait le crime organisé montréalais depuis la mort naturelle de l’ancien parrain Vito Rizzuto.

PHOTO FOURNIE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC Une image de Gregory Woolley (à gauche) et Jean-Winsing Barthelus captée durant l’opération Magot-Mastiff, en 2014

Un exposé des faits déposé en cour avait révélé que le chef d’un réseau de trafic de stupéfiants opérant dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve — devenu témoin collaborateur pour la police — avait communiqué quelques fois avec Barthelus pour lui commander des kilogrammes de cocaïne.

Barthelus a d’autres antécédents criminels en matière de stupéfiants et de possession d’arme. Il a été condamné à 30 mois pour gangstérisme, possession d’une arme à feu et trafic de drogue en 2006. Il a reçu une autre sentence de 17 mois pour gangstérisme et possession de biens criminellement obtenus en 2010.

En 2012, il a été de nouveau arrêté avec une arme, alors qu’il était sous le coup d’une interdiction, et a été condamné à 30 jours.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.