Un adolescent a perdu la vie après avoir chuté d’une remontée mécanique à une station de ski de Morin-Heights, dans les Laurentides. La Sûreté du Québec (SQ) a ouvert une enquête, mais a priori, tout indique qu’aucun élément criminel n’est en cause.

C’est un peu avant 22 h, vendredi soir, que des agents de la SQ ont été appelés à se rendre sur les lieux pour un accident impliquant un jeune homme de 15 ans.

Selon les premières informations, le jeune homme « aurait fait une chute d’une remontée mécanique », a indiqué une porte-parole du corps policier, Camille Savoie.

Elle a précisé que des manœuvres de réanimation ont d’abord été effectuées sur place par le personnel de la station ainsi que des ambulanciers. La victime a ensuite été transportée d’urgence dans un centre hospitalier, où son décès a été constaté par les autorités.

Plusieurs enquêteurs ainsi que des techniciens en identité judiciaire ont été envoyés sur les lieux. Une enquête était toujours en cours samedi.

« Toutes les hypothèses sont à l’étude présentement, mais à première vue, il n’y aurait pas d’élément criminel là-dedans », a poursuivi Mme Savoie. La possibilité d’un tragique accident est donc la plus plausible à ce stade-ci, mais les enquêteurs tenteront de faire toute la lumière sur les causes et les circonstances exactes de cet évènement.