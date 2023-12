(Montréal) Les messes de Noël à la basilique Notre-Dame, dans le Vieux-Montréal, pourront avoir lieu comme prévu dimanche.

La Presse Canadienne

Un début d’incendie dans une zone de construction au cours de la nuit a causé plus de peur que de mal.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ne parle plus d’un « incendie criminel », mais bien d’un incendie d’origine électrique, qui n’a pas fait de dommages au bâtiment.

Les services d’urgence ont été alertés dimanche matin, vers 2 h 30, lors d’un appel au 911 concernant le déclenchement d’une alarme d’incendie.

Les pompiers étaient déjà sur place, à l’intersection des rues Notre-Dame et Saint-Sulpice, à l’arrivée des policiers.

Les flammes ont pris naissance dans un échafaudage sur un chantier de construction de l’édifice.

« Les pompiers ont trouvé des traces d’accélérant », a fait savoir le SPVM au début de l’intervention, tout en précisant qu’il n’y a « aucun dommage au bâtiment ».

L’endroit est très fréquenté et prisé des touristes, mais aussi des personnes sans abri qui sont nombreuses dans le secteur.

« Les enquêteurs du module sur les incendies criminels du SPVM se sont rendus sur les lieux en début de matinée. Ils ont fait une expertise de la scène et ils ont convenu qu’il ne s’agissait pas d’un incendie de nature criminelle, mais bien de nature électrique », a précisé l’agente Véronique Dubuc, porte-parole du SPVM dans une mise à jour sur cet évènement.

Aucun impact sur les célébrations de Noël

Dans un communiqué transmis par courriel à La Presse Canadienne, les responsables de la basilique Notre-Dame assurent que cet « incendie mineur » n’aura aucun impact sur les activités de l’église en cette période de célébrations de Noël.

« En ce dimanche 24 décembre, des messes se tiendront à 11 h, 17 h, 19 h 30, 21 h 30 et minuit. La soprano de renom, Caroline Bleau, interprétera des chants de Noël vingt minutes avant le début de la célébration lors des messes du 24 décembre », indique le communiqué.

« Il sera également possible de visiter la basilique jusqu’à 16 h », précise-t-on.

La basilique Notre-Dame de Montréal est classifiée comme étant un lieu historique national du Canada. Sa construction remonte aux années 1820.

Elle fait l’objet de travaux de restauration depuis 2020.

L’église fut élevée au rang de basilique mineure en 1982 par le pape Jean-Paul II, qui l’a visitée en septembre 1984.

« À maintes occasions, des milliers de personnes se sont rassemblées à l’intérieur ou sur son parvis pour rendre un dernier hommage à des personnalités importantes ; pensons à Maurice Richard ou Pierre Trudeau en 2000. Elle connut aussi des heures plus joyeuses et somptueuses avec le mariage de Céline Dion et René Angélil ou celui, un peu plus discret, du hockeyeur Mario Lemieux », mentionne notamment sa fiche dans le répertoire du patrimoine culturel du Québec.