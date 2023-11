La police de Montréal a arrêté deux hommes dans la vingtaine qui feraient partie d’un réseau criminel international se spécialisant dans les introductions par effraction.

Les introductions par effraction sont survenues vendredi dernier dans deux résidences de la ville de Mont-Royal et dans l’arrondissement de Saint-Léonard.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a arrêté Jordan Camilo Garcia-Prada, 29 ans, et Alvaro Sebastian Parra-Orjulea, 24 ans, peu après les faits. Les autorités ont saisi sur eux des bijoux, un ordinateur portable et un carnet de chèques. Tous ces objets auraient été volés par les présumés malfaiteurs. La police a aussi trouvé un brouilleur d’ondes et des outils de cambriolage.

L’enquête et les arrestations ont été réalisées par la Section des enquêtes par projet Ouest, avec le soutien des postes de quartier et de certaines unités spécialisées.

Ces deux suspects seraient reliés au South American Theft Group (SATG), un réseau criminel opérant dans plusieurs pays et suivis par différentes organisations policières et services frontaliers. A priori, les suspects voyagent afin de mener des activités de vol organisé.

« Une perquisition de leur logement situé dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a aussi permis à l’équipe d’enquête de trouver d’autres biens volés lors d’une introduction par effraction similaire survenue préalablement dans une maison de Laval », ajoute le corps policier dans un communiqué.

Les deux présumés voleurs ont comparu au palais de justice de Montréal samedi dernier et ont été accusés d’introduction par effraction et de recel. Ils sont actuellement détenus.

Montréal connaît une hausse des introductions par effraction, selon les données du SPVM. Celles-ci ont augmenté de 7 % durant les six premiers mois de 2023. Les vols affichent une augmentation de 11 % durant la même période.