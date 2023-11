La police de Montréal sollicite l’aide de la population afin de localiser un jeune adolescent âgé de 15 ans qui manque à l’appel depuis bientôt plus d’une semaine.

Zakaria Neffati a été vu pour la dernière fois le 22 novembre dernier, alors qu’il quittait sa résidence familiale située dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) affirme que ses proches craignent pour sa sécurité.

D’après le descriptif policier, le jeune homme a la peau basanée, mesure 1,82 mètre, l’équivalent de 5 pieds et 9 pouces, et pèse 100 kilogrammes, soit 220 livres. Il a les yeux et les cheveux bruns.

Au moment de sa disparition, Zakaria Neffati était habillé « d’un manteau avec un capuchon, d’un polo d’uniforme scolaire gris ainsi que d’une veste noire et d’un pantalon de jogging noir, tous les deux de la marque Nike », notent les autorités. Il avait aussi avec lui un sac à dos noir de la marque JanSport et portrait des souliers dorés Air Max de la marque Nike.

Toute personne détenant une information pertinente en lien avec ce dossier est invitée à contacter le 911 ou encore à joindre son poste de quartier.