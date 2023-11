Le nombre de moniteurs de ski doit être augmenté, ils doivent être mieux formés et le personnel des stations de ski doit avoir des moyens de communication fonctionnels en tout temps, conclut la coroner Julie-Kim Godin à propos de la mort dans une arbalète (T-bar) d’une fillette de six ans en janvier 2023.

Le drame s’est produit le 29 janvier 2023, à la station de ski Val Saint-Côme, dans Lanaudière.

La petite Lily prenait part à un cours de ski, dans un groupe de trois élèves. Dans l’arbalète, l’un d’eux chute. La remontée mécanique sera arrêtée, puis remise en fonction, avant qu’un contact visuel d’un adulte permette de certifier que les enfants étaient tous en bonne position. Lily ne l’était pas : l’arbalète s’est coincée dans le capuchon de son manteau.

« Lily a chuté à environ 208 mètres de la zone d’embarquement et a été tirée sur une distance d’environ 540 mètres. »

Elle est morte « d’une asphyxie par compression prolongée des structures de son cou par le collet de son manteau qui était tiré vers le haut par une remontée mécanique de surface de type T-bar ».

Le jour de la tragédie, « l’enfant avait un casque de sécurité, un équipement en bon état et des vêtements appropriés. »

Par contre, écrit la coroner, « je ne peux que constater que le problème aurait été évité si Lily avait été avec un moniteur, un superviseur, un patrouilleur ou un adulte dans la chaise de la remontée mécanique, ou si un employé supplémentaire avait accompagné le groupe ».

Autre problème identifié par la coroner : lors de l’accident, « on réalise que la radio servant à joindre les patrouilleurs ne fonctionne pas. Un préposé part donc à pied aviser une patrouilleuse. Des patrouilleurs se déplacent jusqu’à Lily, constatent qu’elle est en arrêt cardiorespiratoire et effectuent des manœuvres de réanimation. »

Val Saint-Côme a déjà fermé son arbalète et a indiqué qu’il n’y aurait plus de ce type de remontée. Sa direction assure aussi, précise la coroner, que dorénavant, « les élèves seront toujours accompagnés d’un moniteur dans les remontées mécaniques. Ils ont également entrepris des réflexions afin de rehausser la sécurité de leurs clients ».

En conclusion, aux dirigeants de Val Saint-Côme, mais aussi à toutes les stations de ski et aux associations qui encadrent le personnel, la coroner recommande notamment qu’une formation plus poussée soit donnée aux moniteurs, d’augmenter le nombre d’employés et de s’assurer que les moyens de communication sont fonctionnels en tout temps.